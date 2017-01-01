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'Yüz'lerdeki Yansımalar' resim sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 'Yüz'lerdeki Yansımalar' konulu resim sergisi açıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Zafer Bayburtluoğlu Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen ve Öğr. Gör. Nevin Engin danışmanlığında Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Mehmet Ciril tarafından hazırlanan 'Yüz'lerdeki Yansımalar' konulu resim sergisinin açılışına, Dekan Vekili Prof. Dr. Nurdan Karasu Gökçe, Resim Bölümü Başkan Vekili Doç. Dr. Aygül Aykut'un yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Nurdan Karasu Gökçe, güzel çalışmalardan oluşan sergiyi açan öğrencileri Mehmet Ciril'i tebrik etti.

Kara kalem ve yağlı boya 23 çalışmanın yer aldığı sergi 26 Mayıs 2017 tarihine kadar gezilebilecek.

(SK)



15.05.2017 16:54:08 TSI

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