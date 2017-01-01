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Erzurum'da engelli futbol müsabakası

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:55
Erzurum'da engelli futbol müsabakası
Erzurum'da engelli futbol müsabakası

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da Engelliler Haftası kapsamında engellilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla futbol müsabakası düzenlendi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Kazım Karabekir spor salonunda düzenlenen müsabakada Erzurum'da bulunan Er Huzur ve Güzide Bakım merkezlerinde barınan engelliler takımlar halinde oynadı.
Müsabakayı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş,İl Müdür Yardımcıları İsmet Erdal, Zalkif Binici ve çok sayıda engellinin yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanları izledi.
Düzenlenen müsabakaya ilişkin bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlbaş"Engelli haftası dolayısıyla kapsamlı etkinlikler gerçekleştirdik. Burada yapmış olduğumuz maç aslında insanlara engelli olmanın engele yol açmadığını, engellerin zihinde olduğunu, zihindeki engellerin aşılması halinde hiçbir engelin engel oluşturmayacağı mesajını vermekti" dedi.
Müsabaka sonunda Er Huzur Bakım Merkezi, Güzide Bakım Merkezini 2-1 galip etti. İl Müdür yardımcısı Zalkif Binici, tarafından galip gelen takıma kupa verildi.
(ERZ-AA-Y)

15.05.2017 16:55:19 TSI
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