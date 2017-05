YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Atatepe Kültür ve Eğitim Merkezi açılışa hazır

SAMSUN (İHA) - Atakum Belediyesi tarafından yapılan Atatepe Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi açılış için gün sayıyor.

Yaklaşık 3,5 dönüm üzerine kurulan, içerisinde Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi, çocuklar için oyun alanı ve muhtarlık ofisinden oluşan Atatepe Sosyal Yaşam Alanı, özellikle bölgede, mesleki, sanatsal ve eğitim faaliyetleri almak isteyen kadınlar için hazırlandı.



Kadınlara yönelik projeler öncelikli

Atatepe Kültür Sanat Eğitim Merkezi ve Sosyal Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulunan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, projenin artık son aşamaya geldiğini ve çok kısa bir süre içerisinde açılışı yapılarak Atatepe Mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacağını söyledi. Atakum Belediyesi olarak kadınlara yönelik birçok projenin hayata geçtiğini, devam edenlerinde olduğunu belirten Taşçı, çalışmaların bunlarla sınırlı olmadığını ve çok yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.



Çocuktan al projeyi

Proje alanında yapılan incelemeler esnasında başta çocuklar olmak üzere vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Taşçı, "Çocuklarla her biraya geldiğimizde görev ve sorumluluklarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hissediyorum. Onlarla konuşmak, onların fikirlerini almak, heyecanlarını ve isteklerinin hangi noktada olduğunu görmeyi gerçekten çok önemli buluyorum. Biz onları sadece geleceğe ait varlıklarımız olarak görmüyoruz. Onlar bugünün de sahipleri. Ve müthiş bir gelişimleri var. Hemen hemen her konuda fikir sahibi olduklarını görüyorum. İstek talep ve önerileri gerçekten insanı şaşırtacak kadar güzel. Onlarla bir arada olmaktan, onlarla birlikte yönetmekten ve birlikte hareket etmekten dolayı çok mutluyum. Biz de 'çocuktan al haberi' diye bir söylem vardır. Ben ona bir de, çocuktan al projeyi diye bir katkıda bulunuyorum. Çocuklarımızın gelişimi ve vakitlerini verimli bir şekilde geçirmeleri için çalışmalarımız hızla devam ediyor" diye konuştu.



Yeni muhtarlık ofisi

Atatepe Mahalle Muhtarı Hava Rendeci'nin de hazır bulunduğu incelemeler sırasında proje alanına yapılan muhtarlık ofisini de inceleyen İshak Taşçı, "Proje alanı içerisinde mahalle muhtarımızın bölge sakinlerine daha iyi hizmet götürebilmesi için bir muhtarlık ofisi yaptık. Sayın muhtarımız burada mahalle sakinlerine çok daha sağlıklı şartlarda hizmet verecektir. Hedefimiz hizmete hız kazandıracak çalışmalarla daha iyiye bir an önce ulaşmaktır. Atatepe Mahalle Muhtarımızın bayan olması ve bayanlar ve çocuklara yönelik böyle bir proje de ofis oluşturulmasının da ayrıca anlamlı olduğunu düşünüyorum. Atakum'un her mahallesinde olduğu gibi, Atatepe Mahallemiz de daha birçok projemiz var. Buradan bir sağlık ocağı ve halı saha çalışmalarımızın hızla devam ettiği müjdesini de ayrıyeten vermek isterim" şeklinde konuştu.

15.05.2017 16:56:45 TSI

