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Kayseri OSB sistem belgelerini almaya hak kazandı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:57
Kayseri OSB sistem belgelerini almaya hak kazandı
Kayseri OSB sistem belgelerini almaya hak kazandı
- Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:
- "Gün yeni başarı hikayeleri yazma günüdür"
- "Girişimin öncülerinden olmak bizleri gururlandırmaktadır"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tüm birimlerde yürütülmekte olan entegre yönetim sistemi çalışmalarını başarıyla tamamlayarak 'Kalite yönetim sistemi', 'Çevre yönetim sistemi' ile 'İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi' belgelerini almaya hak kazandı.
Kayseri OSB Konferans Salonu'nda Kayseri OSB Müdürlüğü ile TSE ve ORAN Kalkınma Ajansı işbirliğinde, 'Entegre Yönetim Sistemleri Sunumu ve Belgelendirme Töreni' ile 'Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Sunumu ve İmza Töreni' düzenlendi. Düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan tüm birimlerde yürütülmekte olan entegre yönetim sistemi çalışmalarını başarıyla tamamlayarak TSE'den 3 belge almaya hak kazandıklarını söyledi.
Nursaçan, "Dünyaya baktığımızda bildiğimiz, alıştığımız küresel sistemde baş döndürücü değişikliklerin yaşandığını, güçlü bildiğimiz ekonomilerin sallandığını, güçlü görünen yapıların tek tek yıkıldığını, tüm dünyada siyasal ve sosyal çalkantıların yaşandığını görüyoruz. Gücümüzü ve etkimizi birlik, beraberlik ve dayanışma etrafında toplamalıyız. Günümüzde yükselen değerlerden biri de güçlü bağlantılardır. Artık kendi içime kapanayım, kendi yağımla kavrulayım dönemi kapanmıştır. Sorunlarımızı cesaretle çözmek ya da çözüyormuş gibi görünmek, ertelemek arasında bir tercih yapmalıyız. Hepimizin yerli ve milli bir duruşa ihtiyacı vardır. Bu onurlu ve şerefli millet zor ve sıkıntılı zamanlarda asil duruşunu sergilemekten hiç geri durmamıştır. Türkiye'nin küresel ekonomide başarıya ulaşmış, bu başarıda sürekli ve sürdürülebilir şirketlere ihtiyacı vardır. Bunu başarmanın yolu kamu ve özel sektörün bir arada uyum içerisinde çalışabilmeyi, kararları ortak alabilmeyi, öğrenebilmesinden geçmektedir. Kurumların gelişmesi, daha verimli, kaliteli ve beklenen hizmeti sunabilmesi için kurumsallaşmaya ihtiyaç duyduğu tartışılmaz bir husustur. Bu anlayıştan hareketle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi olarak bağlı tüm birimlerde yürütülmekte olan entegre yönetim sistemi çalışmaları Mart ayı içerisinde TSE tarafından yapılan tetkiklerin başarılı geçmesi sonucunda 'Kalite yönetim sistemi', 'Çevre yönetim sistemi', 'İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi' belgeleri almaya hak kazanmıştır. Süreç yönetimi, mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme merkez kurulum çalışmalarına devam edilmektedir. Küresel düzeyde hiper rekabet her geçen gün artmaktadır. Rekabet istihbaratı açısından devletin, STK'ların, üniversitelerin, ilgili ve yetkili kuruluşların ayrı ayrı sorumlulukları vardır. Bütün bu faaliyetler koordine edilebilirse ancak o zaman dış ticaret alanında sağlıklı ticari bilgi ve istihbarat sisteminin olduğundan söz edebiliriz. Kurumsal yapının içerisinde sanayicilerimize hizmet veren bir ticari bilgi ve istihbarat merkezinin oluşturulması sayesinde nitelikli, ticari, teknik bilgi sağlanması, uluslar arası arenada operasyon yapabilme konusundaki bilgi ve istihbarat ihtiyacının giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu süre içerisinde Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde bu bilgileri sağlayacak ticari istihbarat uzmanları yetiştirilmiş olup bilgi ve istihbarat sistemi kurumsal yapıya entegre edilmiştir. Bu girişim dış ticaret istihbaratı alanında milli bir strateji oluşması için ilk girişimlerden biri olması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu girişimin öncülerinden olmak bizleri gururlandırmaktadır" dedi.
"Gün, kalkınma hamlesine daha sıkı sarılma günüdür"
Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçekleştirebilmesi için iş dünyası olarak ekonomik hamlelerin devam ettiğini vurgulayan Nursaçan, "İş dünyası olarak hükümetimizin 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi noktasında ekonomik hamlelerin devam ettiği yeni, güçlü ve büyük Türkiye yaşanmakta olan bu değişim ve gelişim hamlesinden daha da güçlenerek çıkacağına, bundan böyle asıl gündeme yani ekonomik gündeme daha da ağırlık verileceğine inancımız tamdır. Gün, ekonomik kalkınma hamlesine daha sıkı sarılma ve yeni başarı hikayeleri yazma günüdür" ifadelerini kullandı.
"2023'de ihracatta hedefimiz 6-7 milyar dolar"
Amaçlarının Kayserili sanayicileri yalnız bırakmamak olduğunun altını çizen Başkan Nursaçan, "Biz bir yandan tasarım merkezini geliştiriyoruz. Bizlere kimin destek olup olmadığı kamuoyunun önünde. Bizim derdimiz Kayseri sanayicisini sahipsiz bırakmamak. Organize Sanayi Kayseri sanayicisi için var. Kongre merkezi de hayata geçecek. Dış ticaret, tasarım merkezi, fuar eğer bu memleketin sanayi odası, ticaret odası sanayicisi, ticaret erbabı için dertlenmeye başlarsa Kayseri gelişecek. Sanayicimiz inşallah ihracatta Kayseri'yi 2023'de 6-7 milyar dolara taşımak hedefimiz. İnşallah önümüzdeki yıl sistemin oturduğunu da görürüz" diye konuştu.
Programın sonunda Kayseri OSB ile ORAN Kalkınma Ajansı arasında protokol imzalandı.
(TB-SK)

15.05.2017 16:57:29 TSI
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