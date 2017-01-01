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Mudanya Öğrenci Yurdu'ndan öğrenciler yararına kermes



(Fotoğraflı)



Levent Kaya

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde eğitim yararına kermes düzenledi.

Mudanya Öğrenci Yurdu, yiyecek ve içeceklerin satışa sunulduğu kermes düzenledi. Gelirinin öğrencilerin ihtiyaçları için harcanacağı kermes Mudanya Hacı Baba Camii yanında gerçekleşti. Yiyecek, içecek, giysi ve hediyelik eşyaların satışa sunulduğu kermeste vatandaşlar için açık büfe kahvaltı hizmeti de sunuldu.Mudanya Öğrenci Yurdu Müdürü Yılmaz Tomaç, kermesten gelecek gelirin ihtiyacı olan öğrenciler için harcanacağını belirtti.

(LK-MŞ)



15.05.2017 16:57:32 TSI

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