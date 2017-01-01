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Genç Denizli'nin karma sergisi açıldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:59
Genç Denizli'nin karma sergisi açıldı
Genç Denizli'nin karma sergisi açıldı
- Fethi Sekin ve Ömer Halisdemir portesine ilgi büyük oldu

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Denizli'de, genç kulüplerin hazırladığı karma sergide, Şehit Fethi Sekin ve Ömer Halisdemir'in portreleri yoğun ilgi çekti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli bünyesinde açılan geleneksel Türk el sanatları, resim ve karikatür kulüplerinin yıl boyunca yaptığı eserlerden oluşan karma sergi açıldı.
Genç Denizli'nin bulunduğu tarihi Merzeci Un Değirmeninde açılan sergide, karikatür, resim, minyatür, tezhip ve ebru sanatlarına ait 370 eser yer aldı.
Karma serginin açılışına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.
Karma sergide yer alan el emeği göz nuru eserleri inceleyerek kursiyerlerle bir süre sohbet eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, " Genç Denizli projesi hayata geçtiği günden bugüne gençlerimize ışık tuttu. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sergide farklı sanat dallarından eserler görücüye çıktı. Gençlerimizin yeteneklerine hayran kalmamak elde değil. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizi kültür, sanat ve sporla buluşturmaya, yeteneklerini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.
Sergide, İzmir'de teröristlerce kahramanca çatışarak onlarca insanın hayatını kurtarıp şehit olan Fethi Sekin ile 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in akrilik karakalem çalışması ilgi çekti.
Eserleri yapan Habibe Sicim ve İsmail Tubey ile bir süre sohbet eden Başkan Zolan, kahramanları eserleriyle yaşatan gençlere teşekkür etti.
(İHA-Y)

15.05.2017 16:59:30 TSI
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