K Parti'li Savaş'tan vatandaşlara yapılandırma müjdesi

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AK Parti'li Savaş'tan vatandaşlara yapılandırma müjdesi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildiğini müjdelerken, kanun teklifinin bu hafta içerisinde TBMM Genel Kuruluna getirilmesinin planlanlandığını belirtti.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, yaptığı açıklamada, "Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren bu Kanun Teklifi ile 1 Temmuz 2016 - 31 Mart 2017 tarihleri arasındaki dönemde vadesinde ödenmemiş vergi, gümrük vergisi, sosyal güvenlik primleri ve bir kısım kamu alacakları yeniden yapılandırılmakta, bununla birlikte, 2016 yılında kabul edilen 6736 sayılı Kanun kapsamında başvuru yapamamış borçlulara da yeni düzenlemeden yararlanma imkanı getirilmektedir" dedi.

(OD-MB-Y)



15.05.2017 16:59:41 TSI

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