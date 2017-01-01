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Spor şenlikleri ile dostluk köprüsünün temeli sağlamlaşıyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'nin uluslararası ayağı, kardeş şehirlerden gelen takımlarla başladı.

heyetleri Nilüfer "Barış Meclisi"nde ağırlayan Başkan Mustafa Bozbey, "Bu büyük organizasyon sizlerle daha da güçlendi. Türkiye'de ve dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen kardeşlik ruhumuzu diri tutup, burada yanımızda olmanız bizler adına ayrıca onur ve mutluluk vericidir. Farklı dilleri konuşabiliriz, farklı inançlarımız olabilir. Ama dünyayı güzelleştirecek olan tek şey, farklı çiçeklerin olağanüstü güzelleştirdiği bir bahçe gibi olabilmek, bir arada barışla yaşamanın kültürünü yerleştirebilmektir. Nilüfer Uluslararası Spor Şenliklerimiz ile her yıl dünya barışı için sağlam temeller attığımıza inanıyorum. Çünkü burada konuk gençlerimiz sporun yanı sıra birbirlerinin kültürlerini, dünyaya bakışlarını öğrenme, birbirlerini tanıma olanağı buluyorlar. En güzeli de bu şenliklerle geleceğe uzanan bir dostluk köprüsünün temeli sağlamlaştırılıyor" dedi.

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'ne yaklaşık 20 bin öğrencinin katıldığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Bu yüksek katılımla şenliklerimiz sadece Bursa'nın olimpiyatları diyebileceğimiz bir spor etkinliği değildir. Aynı zamanda, yukarıda bahsettiğim barış, dostluk ve kardeşlik olgularını güçlendiren bir organizasyondur. Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenliği'nin herkes için dostluk, kardeşlik ve sporun getirdiği tüm güzel ortak duygularla geçmesini diliyorum" diye kaydetti.

Konuk heyetleri karşılama töreni Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kokteylle devam etti. Nilüfer Belediyesi'nin kardeş şehirlerinden gelen takımlar basketbolda ilk karşılaşmalarını da yaptı. Tut'tan gelen takım ile Ardino'dan gelen takım karşılaşırken, Mykolaiv'den gelen basketbol takımı Dinar takımı ile, Lublin'den gelen takım da Braila basketbol takımı ile şölen tadında müsabakalar gerçekleştirdi. Basketbol turnuvasının finalleri 18 Mayıs'ta yapılacak.

(MŞ)



15.05.2017 17:00:29 TSI

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