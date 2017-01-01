YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İnönülü sporcu Elif Gökçe Avcı'nın başarısı

İnönülü sporcu Elif Gökçe Avcı'nın başarısı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Belediyesi sponsorluğu ile oryantiring sporunda İnönü'yü temsil eden Elif Gökçe Avcı, farklı bir alan olan koşuda önemli bir başarı kazanarak Bozcaada'da ikinci oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen amatör ve profesyonel sporcular, bu yıl Bozcaada 6.'sı düzenlenen 10 kilometre koşusu ve yarı maratonu için bir araya geldi. Bozcaada'nın zorlu parkurunda geçen koşuda; yarı maraton ve 10 kilometre olmak üzere iki parkur katetildi. Yarışma sonunda ikinci olan sporcu Elif Gökçe Avcı; "Start alana kadar parkurun daha kolay olacağını düşünüyordum, ama acı olmadan kazanmanın kıymetli olmadığını bir kere daha tatmış oldum. Yarışan tüm sporcuları tebrik ederim. Verdikleri destek için İnönü Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı sayın Kadir Bozkurt'a çok teşekkür ederim'' dedi.

Başkan Bozkurt da Avcı'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

(İHA-MET-Y)



15.05.2017 17:01:46 TSI

NNNN

