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Malatya'da Gençlik Haftası kutlamaları

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:02
Malatya'da Gençlik Haftası kutlamaları
Malatya'da Gençlik Haftası kutlamaları

(Fotoğraflı)

Erdal Akbuğa
MALATYA (İHA) - Malatya'da, Gençlik Haftası, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 98'nci yılı kutlama programı kapsamında gençlik yürüyüşü gerçekleştirilerek, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Yürüyüş, Atatürk Spor Salonu önünden başlayarak, Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Müdürü Fındıklı, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Büyük Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 98'nci yıl dönümünde tüm gençler ile birlikte bugün ulu önderin manevi huzurunda toplanarak çelenk sunmuş bulunmaktayız. Dört bir yandan düşmanlar tarafından kuşatılan yurdumuzun kurtuluşunu gerçekleştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi rahmet minnet ve şükran ile anıyoruz" ifadelerini kullandı.
Fındıklı, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinde sıkı sıkıya tembihlediği hususlar aynen gerçekleşmektedir. Ülkemize dahili ve harici bedhahlar kastetmekte, içeriden ve dışarıdan işbirliği yaparak cennet vatanımıza göz dikmektedirler. Sevgili gençler, bugün içerideki düşmanın adı bir bakıyorsunuz FETÖ, bir bakıyorsunuz PKK, bir bakıyorsunuz DHKP-C ve bunların değirmenine su taşıyan ismini anmaya değmez diğer alçaklar güruhu. Fazla geçmişe gitmeye gerek yok. Eğer milletçe 15 Temmuz 2016'daki Şanlı Direnişi gösteremeseydik, şehit kanları ile sulanmış ecdat yadigarı bu cennet vatanımıza kastedeceklerdi. Bu nedenle milletçe sürekli uyanık ve güçlü olmamız gerekmektedir. Bunun için ise hem zihinsel, hem bedensel hem de finansal olarak hazır olmak durumundayız. Şartlar ne olursa olsun bu vatanı korumak ekmekten de, sudan da daha önemli ve gereklidir. Bu bilinçle hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum" dedi. Fındıklı'nın konuşmasının ardından Gençlik Hizmetleri Halk Oyunları ekibi tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Yürüyüş ve anıta çelenk programına, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Tesisler Şube Müdürü Ahmet Yücel, Gençlik Merkezleri Koordinasyon Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Gençlik Merkezi Müdürü Şeyma Eryılmaz, İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencileri, antrenörler ile sporcular katıldı.
(EA-SD-Y)

15.05.2017 17:02:44 TSI
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