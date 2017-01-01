Sınav stresine Mudanya molası
(Fotoğraflı)
Levent Kaya
BURSA (İHA) - Bursa Şehit Jandarma Erman Aydın İmam hatip Ortaokulu öğrencileri, sıcak havaları fırsat bilerek Mudanya sahilinde stres attı.
Baharın gelişini Mudanya ziyaretiyle karşılayan Şehit Jandarma Çavuş Erman Aydın İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, sahil turuyla stres attı. Sınav ve ders stresini atmak için deniz kenarında yürüyüş yapıp yemek yiyen öğrenciler, yoğun ders programına kısa bir ara verdi. Sınavlar öncesi temiz havanın tadını çıkartıklarını söyleyen öğrenciler, doyasıya eğlendi.
(LK-MŞ)
15.05.2017 17:03:07 TSI
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