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Marmara Üniversitesinde Diyarbakır yoğun ilgi gördü



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Marmara Üniversitesi, "II. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Marmara Kültür ve Sanat Günleri" etkinliği düzenledi.

Düzenlen etkinlikte Türkiye'nin çeşitli illerinin katıldığı 'Kültür ve Sanat Günleri'nin onur konuğu Diyarbakır oldu. Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi'nin katıldığı etkinlikte Diyarbakır standı yoğun ilgi gördü. Diyarbakır standında davetli ve ziyaretçilere Diyarbakır'ın yöresel tatlarından kadayıf, cevizli sucuk, örgü peyniri, çörek, ikram edilirken kentin tanıtımına yönelik hazırlanan, broşür ve hediyeler dağıtıldı.

(İHA-MP-Y)



15.05.2017 17:03:27 TSI

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