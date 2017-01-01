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Karabük'te Gençlik Haftası kutlamaları başladı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:03
Karabük'te Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Karabük'te Gençlik Haftası kutlamaları başladı

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.
Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Atatürk Anıtı'nda yapılan törende; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İl Müdürü Abdulkadir Çetin tarafından çelenk sunuldu.
Törende kısa bir konuşma yapan Çetin, bu yıl 35'inci Gençlik Haftası'nın açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Her yıl tüm yurtta düzenlenen Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını içinde barındıran Gençlik Haftası kutlamalarının bir yenisini daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 19 Mayıs, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak özgürlük meşalesini yaktığı gündür. 81 ilde bu hafta kutlandığı gibi ilimizde de çeşitli spor ve sanat etkinlikleriyle kutlanacaktır. 15-19 Mayıs Gençlik Haftasını kutluyorum" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinde çeşitli sportif etkinlikler düzenlenirken, hafta boyunca düzenlenecek çeşitli spor ve sosyal etkinliklerle gençlerle buluşulması hedefleniyor. Çelenk sunma törenine, Karabük Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Çakır, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Hüseyin Zafer, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı, antrenör, sporcu ve öğrenciler katıldı.
(YE-YE-Y)

15.05.2017 17:03:30 TSI
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