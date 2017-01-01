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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı girişimci yetiştiriyor

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:04
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı girişimci yetiştiriyor
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı girişimci yetiştiriyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan Mesleki Rehabilitasyon Merkezi MERAM Projesi tüm hızı ile devam ediyor. Proje kapsamında meslek edindirme kurslarının yanı sıra denetimli serbestlik kapsamında bulunan veya eski hükümlü olan kişilerin İş-Kur tarafından kendi işlerini kurabilmeleri amacı ile verilen hibe desteğine hazırlanmaları da sağlanıyor.
2016 yılında Manisa ilinde ilk defa eski hükümlü veya denetimli serbestlik kapsamında bulunan kişilerce hazırlanan 3 iş kurma projesi kabul edilmişti. Yine bul yıl hibe için başvuru koşullarından olan Girişimcilik Sertifikası Yunusemre Halk Eğitim Merkezinde açılan kursu başarılı olarak tamamlayan katılımcılara verildi.
Kursiyerlerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılması, toplumla bütünleşmesi, sosyal ve ekonomik sorunların çözümü amacı duyurulan hibe ile asgari brüt ücretin 15 katına kadar destek alınabilecek. Son başvuru tarihi 12 Haziran olan hibe duyurusu için işlemlerin, Cumhuriyet Başsavcılığı içerisinde bulunan MERAM Proje Ofisinden şahsen müracaat edilerek yürütülmesi gerekiyor.
(SC-Y)

15.05.2017 17:04:20 TSI
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