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Tarih şehri İznik güzelleşiyor



(Fotoğraflı)



Ali Karatekin

BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde binalar boyanıyor.

"Güzel evim, düzenli işyerim, temiz sokağım" sloganları ile başlayan kampanya sürüyor. Yeşil Cami ve İznik Müzesi bölgesinde yer alan İbrahim Paşa Sokağı'ndaki evler "Bianca" dış cephe boyaları ile güzelleşmişti.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, sokak güzelleştirme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışan ustalara kolaylık dileyen Osman Sargın, sokak sakinleriyle görüşerek uygulama hakkında vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu. Sargın, "Bitinya'nın, Roma'nın, Bizans'ın, Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın başkenti olan İznik'te artık değişim ve dönüşüm başladı. İznik'in sokakları artık çiçek açmaya başladı. Boya firmalarının destekleri ile İznik'in sokakları artık tek tek elden geçiriliyor. İznik Belediyesi ve boya firmalarının desteği ile Osmanlı şehri yeniden yeni bir çehreye bürünmüş oluyor" dedi.

(MŞ)



15.05.2017 17:05:53 TSI

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