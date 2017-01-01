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Arş. Gör. Mustafa Serhat Kaşıkara "5. Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü Yarışması'nda" birinci oldu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:06
Arş. Gör. Mustafa Serhat Kaşıkara "5. Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü Yarışması'nda" birinci oldu
Arş. Gör. Mustafa Serhat Kaşıkara "5. Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü Yarışması'nda" birinci oldu
- "Devletlerin Uzay Faaliyetlerinden Doğan Sorumluluğu" adlı yüksek lisans tez çalışması en iyi tez ödülüne layık görüldü

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Mustafa Serhat Kaşıkara, birinci olduğu "5. Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü Yarışması'nda" kazandığı ödülü Ankara'da düzenlenen törenle aldı.
Sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından ülke çapında geniş katılımın olduğu yarışmaya Anadolu Üniversitesi'ni temsilen "Devletlerin Uzay Faaliyetlerinden Doğan Sorumluluğu" adını taşıyan yüksek lisans tez çalışmasıyla katılan Kaşıkara, yarışma sonucunda en iyi tez ödülüne layık görülerek birinci oldu. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olan Kaşıkara, "Genel olarak dünyanın, özel olarak ise Türkiye'nin içerisinde sıklıkla yer aldığı uzay faaliyetleri, gün geçtikçe popülerliğini arttırmakta ve bu durum, devletler arasında adeta uzay yarışı haline gelerek büyük önem atfedilen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan ele alındığında, gerçekleştirilen uzay faaliyetleri, aynı zamanda, devletler açısından birer prestij göstergesi haline de gelmektedir. Dünya genelinde bilginin ilerlemesiyle gerçekleşen olağanüstü değişimler ve teknolojik gelişmeler ışığında uzay faaliyetleri, günümüzde artık vazgeçilmez bir noktaya ulaşmıştır. Ülkemiz açısından da son yıllarda bu türden gerçekleştirilen atılımlar gayet başarılı sonuçlar doğurmuş ve bu başarılı sonuçlar da oldukça faydalı etkileri beraberinde getirmiştir" ifadelerini kullandı.
Kaşıkar,a konunun önemine binaen yüksek lisans tezini Uzay Hukuku alanına yönelik bir çalışmayla sonuçlandırdığını ekledi.
(İHA-MET-Y)

15.05.2017 17:06:03 TSI
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