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YYÜ'de mezuniyet coşkusu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:06
YYÜ'de mezuniyet coşkusu
YYÜ'de mezuniyet coşkusu

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreni coşkuyla yapıldı.
YYÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Salonu'nda düzenlenen törene Van Valisi İbrahim Taşyapan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Genel Sekreter Prof. Dr. Yusuf Uzun, fakülte dekanları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Burada konuşan Vali İbrahim Taşyapan, YYÜ'nün gerek geçmişiyle gerekse de akademik kadrosuyla ülkenin en önemli üniversitelerinden biri olduğunu belirterek, "Sizler iyi bir üniversitenin diplomasına sahip oldunuz. Ama her şey diplomadan ibaret değildir. Özellikle üniversite sürecinde iyi bir birey olmayı bildiniz. İyi bir birey olmanın yanında iyi bir insan olmanın temellerini de ailenizden aldığınız terbiye ve aldığınız eğitimle pekiştirmiş oldunuz. Kafalarımızı hiçbir ideoloji ve düşüncenin eline tam olarak teslim etmemeliyiz. Bizler insanız ve Allah bize düşünme ve değerlendirme yeteneği vermiş. Bu yeteneklerle hayatta doğruyu, güzeli ve estetiği her zaman bulabiliriz" dedi.
YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da, öğrenci ve aileleri için bugünün çok özel anlamı olduğunu ifade ederek, "Bugün itibariyle bir dönemi kapatıp yeni bir dönem açıyorsunuz. Bundan sonra hayata atılacaksınız. Dolayısıyla sizler için yeni ve anlamlı bir dönem başlıyor. Bu süreçte sizlere okulda verilen bilgiler kılavuzluk yapacaktır. Elbette mezuniyetten sonra sizleri geleceğe taşıyacak bir iş arayacaksınız. Ama şunu unutmayın, ülkemizin genç nüfusu oldukça fazladır. Dolayısıyla herkesin devlet kapısında iş bulması mümkün değil. Ancak geçmişle mukayese edildiği zaman ülkemizin imkânları oldukça genişledi ve güçlü hale geldi. Devlet kapısında iş bulamadığınızda endişeye düşmeyin. Sabırlı ve gayretli olun. Özel sektörlerde de projeniz olduğunda iş imkânı bulabilirsiniz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından öğrenciler hep bir ağızdan mezuniyet yemini ederken, bölümlerini birincilikle bitiren öğrencilere ise plaket verildi.
YYÜ bünyesindeki 15 fakülte, 4 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu ve 5 enstitüden yaklaşık 10 bin 500 öğrencinin bu yıl mezun olacağı belirtildi
(MD-MSA-Y)

15.05.2017 17:06:27 TSI
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