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Mudanya'da kermes



(Fotoğraflı)



Levent Kaya

BURSA (İHA) - Mudanya'da Altınoluk Yayınları ve Somuncu Baba Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen kermes, ihtiyaç sahiplerini sevindirdi.

Kazanılan paranın ihtiyaç sahiplerine ulaşacağı Altınoluk Yayınları ve Somuncu Baba Vakfı'nın Mudanya sahilinde ortaklaşa düzenlediği kermes ilgi gördü. Ev ürünü yiyecek ve içeceklerin satışa sunulduğu kermesten elde edilen gelir ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Halkın kermese ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Dernek Komite Başkanı Nejat Yeter, kermesten elde edilecek gelirler faydalı işler yapacaklarını söyledi.

(MŞ)



15.05.2017 17:06:30 TSI

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