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YUKA'dan anlamlı proje



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Kent Akademisi (YUKA) üyeleri, Yunusemre Belediyesinin evde bakım hizmetlerinden faydalanan vatandaşları ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

Yunusemre Belediyesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) işbirliğiyle kurulan Yunusemre Kent Akademisi (YUKA) üyeleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında belediyenin evde bakım hizmetlerinden faydalanan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Vatandaşlarla yakından ilgilenen üniversite öğrencileri onların hayır dualarını aldı. Öğrenciler, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Üniversite öğrencileri olarak belediyemizin evde bakım hizmetinden yararlanan vatandaşlarımızı ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Onları biraz olsun memnun etmek bizi çok mutlu etti. Gezimizin sonunda gördük ki belediyemiz bu konuda gerçekten titizlikle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

(SC-Y)



15.05.2017 17:06:34 TSI

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