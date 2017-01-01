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ESMEK'in yılsonu sergisi sanatseverleri büyüledi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:07
ESMEK'in yılsonu sergisi sanatseverleri büyüledi
ESMEK'in yılsonu sergisi sanatseverleri büyüledi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (ESMEK) eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı yılsonu sergisi sanatseverlerden tam not aldı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sergi Havuzbaşı Kent Meydanı'nda açıldı. AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile diğer yetkililerin katıldığı açılış, renkli görüntülere sahne oldu. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Erzurum'da her gün başka bir güzelliğe imza atılıyor" dedi. "ESMEK kurslarının da bugün açılış töreni yapılıyor. Çocuklarımız, kızlarımız, kardeşlerimiz, annelerimiz hem evde işlerini yapıyor hem de bir meslek ediniyorlar" diyen Vali Azizoğlu, şunları kaydetti: "Yöresel ve geleneksel mesleklerimiz yaşatılıyor. Onları canlı tutuyoruz. Gelecek nesillere aktarıyoruz. Bu manada ESMEK'te görev yapan bütün arkadaşlarıma bütün görevlilere de teşekkür ediyorum. Bu kurslara ilgi gösteren alaka gösteren ve kurs salonlarını dolduran bütün Erzurumlu hanımlara, kızlarımıza, kardeşlerimize de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çalıştığınız bu güzel eserler karşısında izlemeye gelen misafirlerden güzel övgüler alıyoruz. Erzurum insanının bu güzel eserlere sadece elleri ile değil gönüllerini de ortaya koydukları görülmektedir. Bu vesileyle Erzurum'un gelişmesi kalkınması hak ettiği büyük yere ulaşması için emek gösteren bütün Erzurumlu gönüllüleri başta Sayın Bakanımız olmak üzere milletvekillerimiz, mahalli idarelerimiz, belediye başkanlarımız, genel idare organlarımız ve bütün idarecilerimizi bu hizmetleri yaparken gayret gösteren bunlara katkı sağlayan bütün Erzurumluları canı gönülden kutluyorum."
"ESMEK bir eğitim ve istihdam merkezidir"
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ESMEK'in şehrin eğitim ve ekonomi hayatına sunduğu katkıyı anlattı. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına renk katan Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları,
Bu gün gelinen noktada örgün eğitimi tamamlayan ve kent istihdamına yön veren bir konuma ulaşmıştır. Kişisel birikimi yükseltmek, meslek edindirmek, aktif üretici olmak ve gelir elde etmek gibi birçok özelliğe sahip olan bu sosyal doku projesiyle Erzurum'a modern, kaliteli ve artı değer katan bir eğitim imkânı sunmaktayız. Kent merkezi ve ilçelerimizde toplam 17 noktada bulunan ESMEK'lerde son 3 yılda 56 farklı branşta yaklaşık 2 binin üzerinde kurs açtık. 14 günden başlayarak 8 aya kadar süren kurslarımızda şimdiye kadar 20 bin vatandaşımız eğitim gördü."
"ESMEK üretimi esas alır"
Başkan Mehmet Sekmen, ESMEK'lerin üretimi esas alan bir anlayışla oluşturulduğunu bildirdi. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhasebe, bilişim, engelli bakımı, çocuk gelişimi, halıcılık, operatörlük, kuaförlük, adli takip elemanı branşları, yabancı dil, sanat ve el becerileri gibi birçok alana hitap eden kurslarımız sayesinde sektörlere ara eleman yetiştirmekteyiz.
Tabiri yerindeyse bir İstihdam ve Sanat Okulu olarak tanımlanan bu eğitim yuvalarında
şehrimizin ekonomik sorunlarına çözüm bulmaktayız. Bu dönem 5 bin 300 kursiyerimizin gerçekleştirdiği el emeği göz nurlarından oluşan el sanatları, meslek ve teknik içerikli ürünleri 4 gün boyunca sergileyeceğiz. ESMEK'lerin tanıtımını da esas alan yılsonu sergisinde şehrimizin ekonomik, sosyal, kültürel ve sanat hayatına verdiğimiz değer ve üretilen katma değere hep birlikte tanık olacağız."
Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.
(ERZ-AA-Y)

15.05.2017 17:07:44 TSI
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