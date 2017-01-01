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El emeği göz nuru eserler görücüye çıktı



(Fotoğraflı)



Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Tokat Belediyesi Karşıyaka Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurslara katılan kadınlar el emeği ürünlerini satarak hem ayakta durmaya çalışıyor, hem de ev bütçesine katkı sağlıyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak hizmet vermeye başlayan Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerinde kadınlar kendi ürettikleri, çocuk kıyafetleri, ceket, elbise, el sanatları, ahşap, çini, teşbih, ev aksesuarları ve iğne oyası ürünleri 1 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. Tamamı el yapımı bir çok ürünü çok düşük fiyatlara mal ederek sattıklarını belirten Karşıyaka Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi Müdiresi Seher Delen, onlarca kursiyerlerin sipariş alarak satış yaptıklarını, böylece ev bütçesine bir nebze olsun katkı sağladıklarını belirtti.

Kadınların mutlaka sosyal aktivitelere katılarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirten Karşıyaka Hanımeli Giyim Atölyesi Öğretmeni ve Moda Tasarımcısı Dilek Savaş ise çalışmayan ev hanımlarını kültür ve sanat merkezlerine davet etti.

(DEE-UY-Y-)



15.05.2017 17:09:31 TSI

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