İzmit Belediyesi Encümenliği arsa satışı yapacak
(Fotoğraflı)
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Encümeni'nin 17 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştireceği toplantıda 2 arsa satışının ihalesi yapılacak.
İmar planlarında konut alanında bulunan Arızlı'daki 338 metrekarelik arsa 118 bin 300 TL, Kabaoğlu'ndaki 173 metrekarelik arsa da 77 bin 850 TL muhammen bedel üzerinden ihale yoluyla satışa sunulacak. Arsalarla ilgilenenlerin İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden detaylı bilgi alabilecekleri bildirildi.
(GY-Y)
15.05.2017 17:09:36 TSI
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