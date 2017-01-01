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82 yaşındaki adam tarlada çalışırken öldü

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:11
82 yaşındaki adam tarlada çalışırken öldü
82 yaşındaki adam tarlada çalışırken öldü

(Fotoğraflı)

Sedat Özata
TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde tarlada çalışırken kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Tahtalı Köyünde meydana gelen olayda Nuri Duman (82) evinin önündeki tarlada çalışırken kalp krizi geçirdi. Yaşlı adamı yerde hareketsiz şekilde yatarken bulan eşi, durumu hemen komşulara haber verdi. Olay yerine çağrılan Jandarma ve 112 sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(SÖZ-UY-Y-)

15.05.2017 17:11:07 TSI
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