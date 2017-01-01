Gürsu "şehrin tam kalbinde"
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BURSA (İHA) - Gürsu Belediyesi Ayyıldız Mehteran Takımı, "Şehrin Tam Kalbinde, Tam Vaktinde" faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.
Gürsu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen "Şehrin Tam Kalbinde, Tam Vaktinde" faaliyetleri çerçevesinde Ulucami'den başlayan yürüyüşün ardından Zafer Plaza önünde gösteri sunan Ayyıldız Mehteran Takımı, izleyenlere coşku dolu anlar yaşattı. 2015 yılı başında oluşturulan Gürsu Belediyesi Ayyıldız Mehteran Takımı, 45 kişilik ekibiyle kısa sürede önemli mehter takımları arasına girdi.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Mehter Takımımız büyük takdir toplamakta. Bizi biz yapan tarihi, kültürel değerlerimize sahip çıkıyoruz" dedi.
(MŞ)
15.05.2017 17:11:54 TSI
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