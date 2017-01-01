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Tokat'ta 1.5 milyon sebze fidesi dağıtılacak



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ta hazır sebze üretimini yaygınlaştırmak ve özel sektörü bu konuda teşvik etmek maksadıyla hazırlanan proje kapsamında 1.5 milyon sebze fidesi dağıtılacağı bildirildi.

Tokat Valiliği, İl Özel İdaresi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından 3 yıl önce başlatılan proje kapsamında üretilen sebze fidesi dağıtımı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Uygulama Alanında başladı. Sebze fidanı dağıtım töreninin açılış konuşmasını yapan Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı Anabilim Dalından Prof. Dr. Naif Gebeloğlu, bu yıl ki hedeflerinin 1.5 milyon yaş sebze fidesi yetiştirerek dağıtmak olduğunu belirterek,"Bu fidelerin yaklaşık 300 bin tanesini dağıttık. 300 binin üzerinde fideyi de bugün dağıtacağız. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde 300 bin fide daha dağıtarak 900 bin fideyi tamamlayacağız. Kalan 600 bin fidemizi de lahana, karnabahar, brokoli, marul ve kıvırcık yapraklı baş salata fideleri oluşturacak. Böylece 1,5 milyon hedefimizi yakalayacağız" dedi.

GOÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise konuşmasında Ziraat Fakültesinin Tokat'ta eğitim öğretim anlamında birçok fakülteye göre bir adım önde olduğunu ifade ederek, "İşte bununda bir tek sebebi var Tokat'ın mevcut tabiatı ve mevcut uygulama alanlarıyla öğrencilerimiz daha iyi imkanlarda eğitim öğretim, uygulama imkanlarına kavuşarak mezun olacaklar. Bizim asıl gayemiz burada iyi bir uygulama alanı göstererek bu işin uygulayıcılarının ticari beklentisi olanların gelip uygulama örneklerini görerek Tokat'ta tarıma hizmet ve ticaret anlamında hayata geçirmeleri bizim beklentimiz. İnşallah bunlar gerçekleştiğinde projenin hedeflerine ulaştığını göreceğiz" diye konuştu.

Tokat Valisi Cevdet Can da Tokat'ın tarımsal hedefleri büyük olduğunu ifade ederek, "Her 2 kişiden birisi tarımla uğraşıyor. Bu Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bu Tokat'ın en büyük değeri. Biz de bu şehrin kırsal kalkınmasını hedeflerken bir tarafında turizm diğer tarafta tarım olsun. İki kanatla uçurmaya çalışalım dedik. Haziran ayı sonu itibariyle Tokat'ın kırsal kalkınma eylem planı ortaya çıkacak ve yayınlanacak. İnşallah bu çerçevede Tokat tarımı önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde turizmle birlikte bu topraklar üzerinde 2 buçuk milyar dolar civarında bir rakam ortaya çıkacaktır" şeklinde ifadeler yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından üreticilere sebze fideleri dağıtıldı.

(Nİ-UY-Y-)



15.05.2017 17:13:06 TSI

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