ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tokat'ta 1.5 milyon sebze fidesi dağıtılacak

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:13
Tokat'ta 1.5 milyon sebze fidesi dağıtılacak
Tokat'ta 1.5 milyon sebze fidesi dağıtılacak

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat'ta hazır sebze üretimini yaygınlaştırmak ve özel sektörü bu konuda teşvik etmek maksadıyla hazırlanan proje kapsamında 1.5 milyon sebze fidesi dağıtılacağı bildirildi.
Tokat Valiliği, İl Özel İdaresi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından 3 yıl önce başlatılan proje kapsamında üretilen sebze fidesi dağıtımı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Uygulama Alanında başladı. Sebze fidanı dağıtım töreninin açılış konuşmasını yapan Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı Anabilim Dalından Prof. Dr. Naif Gebeloğlu, bu yıl ki hedeflerinin 1.5 milyon yaş sebze fidesi yetiştirerek dağıtmak olduğunu belirterek,"Bu fidelerin yaklaşık 300 bin tanesini dağıttık. 300 binin üzerinde fideyi de bugün dağıtacağız. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde 300 bin fide daha dağıtarak 900 bin fideyi tamamlayacağız. Kalan 600 bin fidemizi de lahana, karnabahar, brokoli, marul ve kıvırcık yapraklı baş salata fideleri oluşturacak. Böylece 1,5 milyon hedefimizi yakalayacağız" dedi.
GOÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise konuşmasında Ziraat Fakültesinin Tokat'ta eğitim öğretim anlamında birçok fakülteye göre bir adım önde olduğunu ifade ederek, "İşte bununda bir tek sebebi var Tokat'ın mevcut tabiatı ve mevcut uygulama alanlarıyla öğrencilerimiz daha iyi imkanlarda eğitim öğretim, uygulama imkanlarına kavuşarak mezun olacaklar. Bizim asıl gayemiz burada iyi bir uygulama alanı göstererek bu işin uygulayıcılarının ticari beklentisi olanların gelip uygulama örneklerini görerek Tokat'ta tarıma hizmet ve ticaret anlamında hayata geçirmeleri bizim beklentimiz. İnşallah bunlar gerçekleştiğinde projenin hedeflerine ulaştığını göreceğiz" diye konuştu.
Tokat Valisi Cevdet Can da Tokat'ın tarımsal hedefleri büyük olduğunu ifade ederek, "Her 2 kişiden birisi tarımla uğraşıyor. Bu Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bu Tokat'ın en büyük değeri. Biz de bu şehrin kırsal kalkınmasını hedeflerken bir tarafında turizm diğer tarafta tarım olsun. İki kanatla uçurmaya çalışalım dedik. Haziran ayı sonu itibariyle Tokat'ın kırsal kalkınma eylem planı ortaya çıkacak ve yayınlanacak. İnşallah bu çerçevede Tokat tarımı önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde turizmle birlikte bu topraklar üzerinde 2 buçuk milyar dolar civarında bir rakam ortaya çıkacaktır" şeklinde ifadeler yer verdi.
Yapılan konuşmaların ardından üreticilere sebze fideleri dağıtıldı.
(Nİ-UY-Y-)

15.05.2017 17:13:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tokatlı inşaat ustalarına sertifikaları verildi
YEREL

TOKATLI İNŞAAT USTALARINA SERTİFİKALARI VERİLDİ
CHP Tokat Milletvekili Durmaz'dan suç duyurusu
YEREL

CHP TOKAT MİLLETVEKİLİ DURMAZ'DAN SUÇ DUYURUSU
82 yaşındaki adam tarlada çalışırken öldü
YEREL

82 YAŞINDAKİ ADAM TARLADA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ
El emeği göz nuru eserler görücüye çıktı
YEREL

EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Fırtınalı havalarda elektrik kesintilerine anında müdahale
YEREL

FIRTINALI HAVALARDA ELEKTRİK KESİNTİLERİNE ANINDA MÜDAHALE
Tokat'ta FETÖ/PDY davası
YEREL

TOKAT'TA FETÖ/PDY DAVASI
Tokatlı şeker çocuklar 'İzmir Diyabet Festivali'ne katıldı
YEREL

TOKATLI ŞEKER ÇOCUKLAR 'İZMİR DİYABET FESTİVALİ'NE KATILDI
Tokat'ta trafik kazası: 8 yaralı
YEREL

TOKAT'TA TRAFİK KAZASI: 8 YARALI
Tokat'ta şiddetli rüzgar
YEREL

TOKAT'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR
Gençlerden şehit annesine ziyaret
YEREL

GENÇLERDEN ŞEHİT ANNESİNE ZİYARET
Yamaç Paraşütü: Cross Country Uluslararası Mesafe Yarışı
YEREL

YAMAÇ PARAŞÜTÜ: CROSS COUNTRY ULUSLARARASI MESAFE YARIŞI

Uluslararası yamaç paraşütü yarışması ödül töreni ile sona erdi
YEREL

ULUSLARARASI YAMAÇ PARAŞÜTÜ YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ İLE SONA ERDİ
Öğrencilerinden şehit annesine ziyaret
YEREL

ÖĞRENCİLERİNDEN ŞEHİT ANNESİNE ZİYARET

EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."