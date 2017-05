YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SGK 4 ana alanda güçlü bir şekilde çalışıyor

MANİSA (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, "78 milyon vatandaşımız genel sağlık sigortası çatısı altında toplanmış durumda. Sigortalama işlemlerinin yürütümü, emeklilik sistemlerinin yönetimi, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve kayıt dışı istihdamla mücadele gibi 4 ana alanda çok güçlü kurumsal yapıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Yavuz Kurt ve ekibi Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ziyaret etti. Kurt kuruluş yıldönümü anısına Vali Güvençer'e SGK şemsiyesi hediye etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt ziyarette yaptığı konuşmada, "Sosyal Güvenlik Kurumu 71 yıllık köklü tarihe sahip. Derin bir kurumsal hafızası olan büyük bir kurum. 2006 senesinde 5502 sayılı yasa ile Emekli Sandığı, Bağ-kur, Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında tek çatıda toplandı. Yaklaşık 11 yıllık zaman içerisinde birçok Avrupa ülkesine ve dünya ülkesine adeta model teşkil eden sağlık sistemleri noktasında ve sigortacılık sistemlerinin yürütülmesi noktasında bir yapıyı imal etme şansımız oldu. Bugün 78 milyon vatandaşımız genel sağlık sigortası çatısı altında toplanmış durumda. Sigortalama işlemlerinin yürütümü, emeklilik sistemlerinin yönetimi, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve kayıt dışı istihdamla mücadele gibi 4 ana alanda çok güçlü kurumsal yapıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Memur, esnaf, emekli 21 milyona yaklaşan çalışanımız var. Emeklilerimizin sayısı 11,5 milyona yaklaşmış durumda. Hizmet kalitemiz her geçen gün artıyor. Özellikle elektronik ortamda vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz hizmetlerle zaman ve emek noktasında ciddi bir tasarruf sağlamış durumdayız. Ayrıca vatandaşlarımıza emeklilik maaşlarını 2,5 hafta gibi çok kısa bir zaman dilimi içerisinde bağlayarak yine etkin ve verimli hizmet anlayışımızı onlara da yansıtmış oluyoruz. Sosyal Güvenlik Haftasını 2009 yılından bu yana yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda kutluyoruz." dedi.



SGK'ya başarılar diledi

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle hafta açılışının hemen akabinde kurum olarak Valiliğe nezaket ziyareti yapan arkadaşlarımıza, başta il müdürümüzün şahsı olmak üzere tüm kurum çalışanlarına teşekkür ediyorum. Her ne kadar sosyal güvenlik haftasıysa da elbette bu haftanın kutlanmasında kurum çalışanlarının çok büyük payı var. Onlar bu kutlamadan hisselerini alacaklar. Sosyal güvenlik sokaktaki vatandaşımızın her gün, her saat diliminde temas ettiği doğrudan veya dolaylı sonuçlarından etkilendiği bir kurum. Ancak bazen yararlarından faydalanılırken kurumun varlığından yeterince haberdar olamayabiliyoruz. İl Müdürümüzün de söylediği gibi Türkiye pek çok alanda olduğu gibi son 10-15 senede sosyal güvenlik politikalarının işleyişinde, kurumun oluşturulmasında neredeyse Dünyaya örneklik teşkil edebilecek çok güzel bir başarı sergiledi. Türkiye genelinin içerisinde Manisa genelinde de Manisa Sosyal Güvenlik Kurum Müdürlüğü son derece başarılı. Müdür beyin şahsında ve tüm çalışma arkadaşlarımın başarılarından memnuniyet duyduğum ve kendilerini takdir ettiğim bir kurum. Kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah atılan olumlu adımlar, bundan sonra atılacak yeni, güzel adımlarında işaretleri. Arkadaşlarımın bugünkü performanslarına baktığımda Manisa özelinde de, Türkiye genelinde de Sosyal Güvenlik anlamında Türkiye'nin çok daha önemli başarılara imza atacağını çok rahatlıkla görebiliyorum. Aslında bütçe disiplini, bütçe uygulamaları açısından da her vatandaşımızın sosyal güvenlik açıkları hususunda müteyakkız olması. Bu manada sorumluluklarını yeni baştan değerlendirmesi ve mutlak surette kurum başkanlığında yürütülen kayıt dışı istihdamla mücadelede her sorumlu Türk vatandaşı olarak kurumun bu faaliyetlerine destek vermesi gerekiyor. Ne kadar çok kayıtlı çalışanımız olur ve bu kayıtlı çalışanlarımız marifetiyle ne kadar düzenli prim ödeyebilirsek, gerek sağlık güvencesi gerekse emeklilik hakları açısından çok daha istikrarlı bir geleceğe kavuşuruz. Bu manada Sosyal Güvenlik Kurumumuza başarılar diliyorum." diye konuştu.

