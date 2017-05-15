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15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:17
Şahinbey'de engellilere tekerlekli sandalye

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 75 engelli vatandaşa akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye etti.
Şahinbey Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen tekerlekli sandalye dağıtım törenine, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hakan Kurt, Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hulusi Kalender,protokol üyeleri katıldı
Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, törende yaptığı konuşmada, göreve başladıkları 2009 yılından bu yana her yıl özellikle Dünya Engelliler Gününde ihtiyacı olan vatandaşlara akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıttıklarını, göreve geldiği günden buyana 1622 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Tahmazoğlu, herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkati çekerek, "Engelli kardeşlerimiz Türkiye nüfusunun yüzde 12'sini teşkil ediyor. Ancak, daha önce kimse bu insanların farkında değildi. Çünkü dışarı çıkamıyorlardı evlerde hapis gibilerdi. Ellerinde akülü ve manuel tekerlekli sandalyeleri yok. Yollar buna müsait değildi. Dolayısıyla bu kardeşlerimiz evlerde hapis vaziyetteydi. AK Parti hükümetleriyle bu işin farkındalığı ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruldu. Engelli kardeşlerimizin maaşları yükseltildi. Bakım ücreti gibi destekler verilmeye başlanınca bu insanların varlığı ortaya çıktı. Engelli kardeşlerimiz daha önce akülü tekerlekli sandalye ala bilmek için yurt dışından gelecek kullanılmış araçların peşine düşerlerdi. Biz bu tür sorunların hepsini ortadan kaldırdık. Şahinbey Belediyesi olarak şuana kadar 521 tane akülü 1088 tane manuel, 13 tane spastik engelli aracı olmak üzere, 1.622 tane aracı her hangi bir talepte bulunmadan engelli kardeşlerimize verdik ve vermeye de devam edeceğiz" dedi.
"Allah'ın verdiği hakkı kimse alamaz"
Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hulusi Kalender, "Sayın Başkan Mehmet Tahmazoğlu her yıl çok onurlu bir şekilde ihtiyaç sahibi arkadaşlara dağıttığı yardımcı malzemeler için teşekkür ediyorum. İnsanların medeniyeti kapılarının önünde başlar, kimisi okuluna, kimisi işine gider ve bir şekilde akşam evine döner. Sabahtan akşama kadar gerçekten de insanın onuruna yakışır bir şekilde hareket edebiliyorsanız. Vatandaş olarak herkese eşit şartlara sahip ola biliyorsanız? Eksiklerinize rağmen yaşam alanlarından tat ala biliyorsanız. Bu işin sırrını, bu imkanı sağlayan kişide aramak lazım. Biz hiçbir zaman Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun kapısını çalıp ta bizim şu kadar tekerlekli sandalye ye ihtiyacımız var demedik. Öyle bir sistem kurdu ki engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını bizim talep etmemize fırsat vermeden kendisi karşılıyor" diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından engellilere sandalyeleri dağıtıldı.
Sandalyesine kavuşan engelliler, yardımlarından dolayı Şahinbey Belediyesi'ne ve Tahmazoğlu'na teşekkür etti.
(SD-Y)

15.05.2017 17:17:32 TSI
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