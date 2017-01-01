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SGK'dan Vali Aktaş'a ziyaret

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:18
SGK'dan Vali Aktaş'a ziyaret
SGK'dan Vali Aktaş'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında SGK İl Müdürü İsmail Yıldırım beraberinde kurum personelleri ile birlikte Vali Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti.
Toplumda Sosyal Güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla her yıl 16-20 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle düzenlenecek etkinlikler hakkında Vali Mehmet Aktaş'a bilgiler veren SGK İl Müdürü Yıldırım, toplumda Sosyal Güvenlik bilincinin oluşturulması açısından bu etkinliklerin önem arz ettiği ve bu konuda toplumun her kesimine görevler düştüğü ifade etti.
Sosyal Güvenlik Kurumunun kapsama alanının genişlediğini ifade eden Vali Aktaş, "Devletimiz, vatandaşlarımızın sosyal hizmetlerden ve sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için gereken bütün çalışmaları yürütmektedir. SGK İl Müdürlüğümüz de vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektedir. Sosyal Güvenlik Haftası etkinliklerinizin başarılı geçmesini temenni ederim." diye konuştu.
(YE-YE-Y)

15.05.2017 17:18:27 TSI
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