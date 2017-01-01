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Alaplı MYO'da mezuniyet coşkusu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:19
Alaplı MYO'da mezuniyet coşkusu
Alaplı MYO'da mezuniyet coşkusu

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet coşkusu yaşandı.
Okulun spor salonunda gerçekleştirilen mezuniyet töreni, mezun öğrencilerin yürüyüşü ile başladı. Törende okul öğrencileri adına iki öğrenci günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Törenin açılış konuşmasını yapan MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Rıfkı Henden, "Mezuniyet törenini gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bugün okulumuzda 12 bölüm, 19 program toplam 44 öğretim elemanı ve 3 bin 100 öğrenci ile eğitim ve öğretime devam etmekteyiz. YÖK tarafından onaylanan 4 bölümümüz daha bulunmaktadır. Üniversitemiz Prof. Dr. Mahmut Özer'in çabalarıyla Alaplı MYO'ya yatırımlar yapılmıştır.
Desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. MYO büyüyen ve gelişen bir okuldur. Alt yapı çalışmalarına önem verilmektedir. Öğrencilerimiz kampüs içerisinde etkinliklerini yapabilmektedirler" ifadelerine yer verdi. Rektör Mahmut Özer, "BEÜ 35 bin öğrencisi, akademik ve idari personeli ve mezunlarıyla artık büyük bir aile oldu. 2016-2017 akademik yıl sonunda yaklaşık 7 bin 150 öğrencimizi ve bu bağlamda Alaplı'da 815 öğrencimizi geleceğe uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mezun olacak öğrencilerimizi bu başarılarının dolayı kutluyorum.
Eğitim ve öğretim dönemlerinde büyük emek veren tüm öğretim elemanlarına şükranlarımı sunuyorum. Alaplı MYO'da son yıllarda büyük değişimler yaşandı. Öğrenci sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor. İnşallah bu yatırımlarımız da önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Tüm bu süreçleri başarıyla yürüten Sayın Rıfkı Henden'i ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu da, "Gerçekten bu gün burada coşkulu bir kalabalıkla tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. BEÜ'nün bütün yerleşkelerinde yaklaşık 8 bir civarında öğrencimiz mezun olacak. Ben öncelikle bu öğrencilerimizin bu günlere gelmesinde katkıları bulunan ailelerine çok teşekkür ediyorum. Eğitimleri boyunca hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan öğretim elemanlarına teşekkür ediyorum. Rektörümüze de teşekkür ediyorum. Zonguldak'ta BEÜ'nün gelişmesine vermiş olduğu katkı ve çabalardan ötürü kendisini kutluyorum. Rektörümüzle sürekli istişare halindeyiz. Gerek BEÜ'nün bütün yerleşkeleri gerekse Alaplı MYO'nun iyi yerlere gelmesinde el birliği içerisinde çalışıyoruz. Rektörümüz geldikten sonra kazanılmış olan ivme ortadadır. Uygulamalı teknik bilimler yüksek okulu önümüzdeki günlerde burada 4 yıllık yüksek okulü Alaplı kavuşacak" diye konuştu.
Okul birincileri Esra Yavuz ve Onur Okur, ödüllerinin takdiminin ardından isimlerinin bulunduğu mezuniyet kütüğüne plakalarını çaktılar.
Tören, bölümlerde dereceye giren öğrencilere Teşekkür Belgesi verilmesi ile devam etti. Diplomalarını alan öğrencilerin kep atmasının ardından tören sona erdi.
Törene AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Alaplı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fuat Gençer, Alaplı Emniyet Müdürü Erkan Tektaş ve protokol üyeleri katıldı.
(EY-SÖ-Y)

15.05.2017 17:19:33 TSI
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