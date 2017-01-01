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Başkan Kafaoğlu'ndan annelere jest

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:19
Başkan Kafaoğlu'ndan annelere jest
Başkan Kafaoğlu'ndan annelere jest

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Dijital İletişim Platformu İz Bırakanlar Başarı Ödülleri töreninde 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı ile ALGEM projelerinde ödüle layık görülen Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, ödülünü
Balıkesir Anneler Derneği Başkanı Zekiye Seferbey ve yönetim kurulu üyelerine hediye etti.
Dijital İletişim Platformu İz Bırakanlar Başarı Ödülleri töreni gerçekleşti. 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı ile ALGEM projelerinde ödüle layık görülen Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 3 yılda 5. ödülünü aldı. Ödül töreninde büyük bir jestte bulunan Kafaoğlu, aldığı ödülü annelere armağan etti. Törende aldığı ödül dolayısı ile şaşkınlığını gizleyemeyen Balıkesir Anneler Derneği Başkanı Zekiye Seferbey, "Başkanımızın bizi buraya niçin çağırdığını bilmiyorduk, buraya gelince öğrendik. Böyle bir jestten dolayı başkanımıza minnettarız" dedi.
Törende bir konuşma yapan Zekai Kafaoğlu ise, "Altıeylül Belediyesi yeni kurulan bir belediye. İsmimizi Balıkesir'in kurtuluşundan alıyoruz. Hedefimiz insanların mutlu olması, projelerimizin merkezine insanları yerleştirdik. Önemli olan gönüllerde hoş bir seda bırakmak. Başkanlar, makamlar gelip geçici, ancak kalıcı olan gönüllerde hoş bir seda bırakmak. Sevgi iklimini her yere yaymak lazım, sevginin açamayacağı kapı yoktur. İnsanları sevmek bizim görevimiz" dedi.
15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak için 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı yaptırdıklarını söyleyen Kafaoğlu, "15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak ve bir daha bu acıların yaşanmamasını istiyoruz" dedi.
Sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık verdiklerini ifade eden Kafaoğlu, "ALGEM adında sosyal bir projemiz var. ALGEM'in içerisinde sosyal marketinden meslek edindirme kursuna kadar sosyal etkinliklerin yer aldığı butik bir merkezimiz var. Bunun içinde bizi ödüle layık görmüşler. Beni bu ödüle layık gören jüri heyetine teşekkür ediyorum. Ödülü 14 Mayıs Anneler Günü olduğu için burada bulunan Anneler Derneği Başkanı Zekiye Seferbey ve ekibiyle birlikte almak istiyorum. Başta Peygamberimizin Annesi Hazreti Amine hatun olmak üzere, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Annesi Zübeyde hanım, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile annemiz ve bütün ahirete intikal eden anneleri rahmetle anıyor, hayatta olan annelerimizin günlerini kutluyorum. Esas iz bırakanlar onlar, bizi yetiştirenler onlar" şeklinde konuştu.
(TS)

15.05.2017 17:19:50 TSI
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