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Sivas'ta halk otobüsü ücretleri attırıldı



(Fotoğraflı)



Aydemir Kadıoğlu

SİVAS (İHA) - Sivas'ta özel halk otobüsü ücretlerine zam yapıldı.

SS. 39 Nolu Sivas Halk Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Şaban Yalman kooperatif binasında yaptığı açıklamada,"Geçtiğimiz belediye meclisinde bizim halk otobüslerimizin ücretleri yeniden değerlendirildi. Bu gün de uygulanılmaya başladı. Bir önceki aldığımız tarifenin tarihi 14 Ağustos yani yaklaşık 34 ay önce. Yaklaşık 3 yıl önce, bu gün de tekrar yeni tarifemizi aldık. Daha önce 1.20 TL'ye taşıdığımız öğrenciyi, 1.50 TL'ye. 1.75 TL'ye taşıdığımız tam da 2.00 TL olarak yeni tarife ile taşımaya başladık. Araç içi tarifemizde daha önce 2 TL idi şuan ise 2.75 TL olarak yeni tarifeye başlamış bulunduk. En çok tartışılan, 2 TL'den 2.75 TL'ye çıkması çok fazla artmış gibi görünüyor ama buradaki araç içerisindeki tarife araçları devamlı kullanan kişileri karta yönlendirmek amaçlıdır. Daha doğrusu Sivas halkı için değil dışarıdan gelip kart alma zorunluluğu olmayan vatandaşlar için geçerli" dedi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise yapılan ücretlendirmenin zam olmadığı ay sonu itibariyle Sivas'ın her yerinden üniversiteye tek biniş ile gidileceğini söyledi. Yaklaşık 3 yıl önce yapılan zammı hatırlatan Başkan Aydın benzin fiyatlarındaki artış ve otobüslerin değiştirilecek olması nedeniyle fiyatlarda güncelleme yapıldığını ifade etti.

(UY-Y-)



15.05.2017 17:22:37 TSI

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