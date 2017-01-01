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Allgau orient rallisinin Çorum ayağı Boğazkale İlçesi'nde start aldı

- Milletvekili Ceritoğlu, dostluk ve barış rallisinin startını verdi



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - Dünyanın en anlamlı ve büyük ralli organizasyonlarından birisi olarak kabul edilen ve bu yıl 12. düzenlenen Doğu ve Batı Dostluk ve Barış Rallisi (Allgau Orient Rallye) Türkiye etabının Çorum ayağı Boğazkale İlçesi'nde start aldı.

Organizasyon yetkilileri AK Parti Çorum Milletvekili Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Parlementolararası Birlik Türk Grubu Üyesi Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt'un girişimleri sonucu Türkiye etabına Çorum'un Boğazkale ilçesini de ekledi.

Boğazkale İlçesi'nde Hitit surlarının önünde gece kamp kuran 15 ülkeden, 130 araçla 250 kişilik rallici grup geceyi burada geçirdikten sonra sabah başlayan etap ile tarihi noktalarda verilen görevlerin ve zorlu güzergahların tamamlanması ile sona erdi.

Allgau Rallisinin sadece bir ralli organizasyonu olmadığını belirten Boğazkale Kaymakamı Turan Soğukoluk, "Aynı zamanda farklı kültürleri ve medeniyetleri tanıma fırsatı veren bir turizm elçisidir. Modern aktiviteleri tarihi mekanlarda uluslararası düzeyde buluşturmanın heyecanı ve mutluluğu tarif edilemez" dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, bu gibi organizasyonların Çorum'da yapılmış olmasının Hattuşa'yı dünyaya tanıtma adına büyük bir adım olduğunu söyledi.

Yarışın startını veren Ceritoğlu, Çorum olarak dostluğu, kardeşliği ve barışı ön plana çıkaran bu organizasyonda yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye adına bu yarışların önemli olduğunu kaydeden Ceritoğlu, dünyanın en eğlenceli otomobil yarışlarından biri olarak kabul edilen organizasyonun Boğazkale'de start verilmesiyle Çorum turizmini tanıtma adına çok iyi bir fırsat yakalandığının altını çizdi.

(BÖ)



15.05.2017 17:22:53 TSI

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