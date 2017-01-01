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Erciş MYO'da mezuniyet töreni



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Erciş Meslek Yüksekokulu (MYO), 23. dönem mezunlarını verdi.

Erciş Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü salonunda yapılan törene Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Van YYÜ Rektöre Prof. Dr. Peyami Battal, YYÜ Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, Erciş MYO Müdürü Prof. Dr. Fikret Yaşar, öğretim görevlileri, kamu kurum amirleri öğretmen ve öğrenciler katıldı. Törende bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, mezun olan gençlere topluma karşı sorumluluklarını unutmamaları çağrısı yaparak, "Sizlerden beklentim, yaşadığımız coğrafyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu zorlukları göz önünde bulundurarak bu bilinçle hareket edip hayatınızı bu şekilde sürdürmeniz. Zor bir coğrafyada, zor bir cenderede yaşıyoruz. Dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan insanlar göre biraz daha mesuliyet sahibisiniz. Bu bilinçle vatan, bayrak ve millet aşkıyla bundan sonraki hayatınızı sürdüreceğinizi umut ediyorum. Sizler de emeği olan bütün hocalarımızı, başta yüksekokul müdürümüz değerli dostum Fikret hocamızı ve diğer akademik kadroyu, bütün idari kadroyu yürekten tebrik ediyorum. Sizlere de bundan sonraki yaşantınızda başarılar diliyorum" dedi.

YYÜ Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel ise, öğrencilerin iki yıl önce başladıkları süreci tamamladıklarını belirterek, atıldıkları hayatta başarı dileklerini iletti.

Erciş MYO Müdürü Prof. Dr. Fikret Yaşar da, 23. dönem öğrencileri mezun etmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Kendinize güvenin, çünkü güzel bir eğitimden geçtiniz. Birbirinden değerli hocaların eğitiminden geçtiniz. Bu eğitimi her zaman dikkate alarak kendinize güvenin. Bir bilgi birikiminizin olduğunun farkına varın. Bunu gittiğiniz her yerde iyi kullanmaya çalışın. Emin olun başarılı olacaksınız. Yaradan sizleri muvaffak etsin" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından bölüm birincilerine ödülleri verildi. Tören, öğrencilerin halay çekmesi ve topluca havaya kep atmasıyla sona erdi.

(NÇ-MSA-Y)



15.05.2017 17:23:18 TSI

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