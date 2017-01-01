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CHP Tokat Milletvekili Durmaz'dan suç duyurusu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:29
CHP Tokat Milletvekili Durmaz'dan suç duyurusu
CHP Tokat Milletvekili Durmaz'dan suç duyurusu

(Fotoğraflı)

Dursun Ekrem Er
TOKAT (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan hakkında bir televizyon programında sarf edilen söylemlerden dolayı suç duyurusunda bulundu.
CHP Milletvekili Kadim Durmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ve iftira atanları müfteri olarak değerlendirdi. Durmaz, "Geçtiğimiz günlerde kendini sözde tarihçi zanneden bir grup müfteri, yandaş kanalların birinde hadsizce ve utanmadan ulu önderimize ve manevi hatırasına hakaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsına, annesi Zübeyde hanıma ve manevi evladına her fırsatta alçakça saldırmayı bir meziyet zanneden bu insanlara en güzel cevabı yurttaşlarımız zaten Ata'sına ve bize bıraktığı Cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak veriyor. Bu müfterileri ve benzerlerini bu topraklarda yaşayan bir hiç vatan evladı bugüne kadar affetmedi, bundan sonra da affetmeyecek. Onlar bu utançla yaşamaya devam edecekler. İğrenç yalanları dillendiren bu kişiler ahlaki, dini ya da insani değerlerden yoksunlar. Ne acıdır ki, bu insanlar kendilerini dindar olarak nitelendirebilecek kadar da şuursuzdur. Toplumumuzun ortak manevi değerlerine ilişkin bu planlı ve provakatif söylemlerle aslında nasıl bir projeye veya hedefe hizmet ettiklerinin sanırım farkında değiller" dedi.
Durmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Mustafa Kemal Atatürk ile manevi hatırasına dil uzatan ve sadece onun değil, Yüce Türk Ulusu'nun manevi kızı olan Türk tarihçisi Prof. Dr. Afet İnan hakkında mesnetsiz, söz ve iftiralarda bulunan kendini bilmezler açıkça suç işlemişlerdir. Türk yargısının bu konuda ivedilikle ve taviz vermeden bir süreç işleteceğine inanıyorum, bu sürecin takipçisi olacağımızı da açıkça ifade ediyorum. Bunun yanında, halkımız, iktidar temsilcilerinden bu hadsizliğe karşı açık, net ve sert bir tavır koymasını bekliyor. Her fırsatta olur olmaz her konuya adeta kükreyerek cevap yetiştirmeye çalışan iktidar temsilcilerinin bu kısık sesli tavrını Türk halkı kabul etmiyor, etmeyecek."
(DEE-UY-Y-)

15.05.2017 17:29:57 TSI
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