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Tokatlı inşaat ustalarına sertifikaları verildi



(Fotoğraflı)



Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Tokat'ta ahşap kalıp ve betonarme demirciliği ustalarına almaya hak kazandıkları mesleki yeterlilik belgeleri düzenlenen törenle teslim edildi.

25 Mayıs 2015 tarih ve 29366 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile birlikte tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan işçilere getirilen mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu kapsamında; yıl içerisinde kurslara katılan ve girdikleri sınav sonucunda başarılı sayılan inşaat ustalarına sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası(TTSO)'nda düzenlenen törene TTSO Başkanı Ahmet Arat, İŞKUR İl Müdürü Bekir Fındık, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Vekili Turgut Pekdemir ve kursu düzenleyen Tokat Tüm İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Murad Şahin ile belgeyi almaya hak kazanan inşaat ustaları katıldı.

Tokat Tüm İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Murad Şahin, bu belgenin tehlikeli ve çok tehlikeli işler olarak sınıflandırılmış toplamda 48 meslek kolunda çalışan işçilerin almasının yasal olarak zorunlu olduğunu söyledi.

İŞKUR İl Müdürü Bekir Fındık ise işverenlerin özellikle belirtilen 48 meslekte istihdam ettiği işçilere bu belgeleri alması gerektiğini söyleyerek, cezai duruma düşmemeleri için yıl sonuna kadar gerekli çalışmaları yapmaları uyarısında bulundu.

Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arat da bundan sonraki süreçte işverenlerin üzerine çok daha fazla iş düştüğünü belirterek,"Yasa şuan yürürlükte ve süreci biraz daha hızlandırmamız gerekiyor. Bu belgeye sahip olmayan tüm arkadaşlarımıza ulaşarak belge sahibi olmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Mesleki Yeterlilik Belgesi ustalar için bir nevi ehliyet, işverenler için ise bağlayıcı olan kanuni bir zorunluluk. Bu töreni Tokat'ta ilk olarak belge sahibi olan ustalarımız için düzenledik ama asıl hedefimiz bu konu hakkındaki farkındalığı da arttırmaktı. Belge sahibi olan ustalarımızı tebrik ediyor, olmayanları ise mağdur duruma düşmemeleri için elini çabuk tutmaları yönünde uyarıyoruz. Çalışmada payı olan herkese Tokat Ticaret ve Sanayi Odası teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından belge almaya hak kazanan 15 ustaya sertifikaları takdim edildi.

(DEE-UY-Y-)



15.05.2017 17:33:30 TSI

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