ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Korkutelili Gaziler ve Şehit Yakınları Kıbrıs'ta

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:34
Korkutelili Gaziler ve Şehit Yakınları Kıbrıs'ta
Korkutelili Gaziler ve Şehit Yakınları Kıbrıs'ta

(Fotoğraflı)

Adem Durmaz
ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki Gazi ve Şehit yakınları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gezi düzenlendi.
Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu tarafından Korkuteli ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazileri ve Şehit yakınları için KKTC gezisi düzenlendi. Barış Harekatından 43 yıl sonra Kıbrıs'ı eşleriyle birlikte gezen gaziler, o günleri tekrar yaşadı. Şehit yakını ve Gazileri eşleri ile birlikte 45 kişilik grubu Kıbrıs'la buluşturduklarını belirten Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, "Vatanı, milleti için gözünü kırpmadan canını siper eden gazilerimize böylesi güzel bir etkinlikte buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Duygu Seli Yaşandı
Gaziler gezide Türk köylerinde kadın ve çocukların olduğu yüzlerce vatandaşın katledildiği, toplu olarak gömüldüğü ve bölgede Katliam Çukuru olarak anılan yerleri, şehitlikleri gezerek, şehitler için dua etti. Ardından ise Gazilere, rehberler tarafından Kapalı Maraş ile ilgili bölge önünde bilgi verildikten sonra Kıbrıs'ın Ayasofya'sı olarak anılan mimarisi ile dikkat çeken Lala Mustafa Paşa Camisine ziyarette bulunuldu. Ayrıca 'Barış Harekatında' şehit düşen 327 Mehmetçik ve 26 Kıbrıs Mücahidinin ebedi istirahatı olan Boğazköy Şehitliğine dualar edildi. Kıbrıs'taki en gelişmiş mimarili eserlerin arasında yer alan Büyük Han ve ardından yine mimarisi ile göz kamaştıran Selimiye Cami başta olmak üzere şehrin birçok noktası da durak oldu. Gaziler, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Doktoru Binbaşı Dr. Nihat İlhan'ın görevdeyken evine baskın vererek eşi ve 3 çocuğunu, komşularını katlettiği ve bugün Barbarlık Müzesi olarak gezilen evi ziyarette bulundu. Gaziler ayrıca, Denizlili olan ve Kıbrıs'a ilk çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri alayının komutanı olan ve şehit düşen Halil İbrahim Karaoğlanoğlu'nun ismi verildiği Karaoğlanoğlu Şehitliği'ni ziyarette bulundu, şehitler için dua edildi. 3 günlük gezi programını tamamlayan gaziler yurda geri döndü.

Gazilerden Büyük Teşekkür
Muharip Gaziler Derneği Korkuteli Şube Başkanı Mehmet Çoban ve diğer gaziler, kendileri için böylesi önemli bir organizasyonu gerçekleştiren Kaymakam Erol Tanrıkulu'na teşekkürlerini sundu. Gaziler, 43 yıl sonra Kıbrıs'ta olmanın mutluluğu içinde olduklarını belirterek, "43 yıl sonra geldiğimiz Kıbrıs'ta yaşadığımız duyguların tarifi mümkün değil" dediler.

"Çok Mutluyum"
Korkuteli'de ikamet eden gazileri Kıbrıs'la buluşturmanın ve önemli bir sosyal çalışmayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kaymakam Erol Tanrıkulu, "Vatanı için, milleti için gözünü kırpmadan canını siper eden gazilere ne yapsak azdır. Gazilerimize her zaman büyük önem verdik. Kıbrıs Barış Harekatında da eşsiz hizmetleri ve kahramanlılarıyla gazilerimiz görevlerini yerine getirmiştir. İlçemizde Şehit ve gazilerimizden oluşan 45 gazimizi eşleriyle birlikte Gazi Mağusa, Lefkoşe ve Girne olmak üzere 3 gün süren gezimizde yavru vatanı gezdirme imkanı bulduk. Gazilerimizin o heyecanlarını, mutlulukları bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Gazilerimizin belirttiğim gibi her zaman yanında ve destekçileri olmaya devam edeceğiz" dedi.
Kıbrıs gezisinde Gazimagosa Kaymakamı Dürdane Acı ve Kıbrıs Yörük Türkmen Kültür Derneği Başkanı Ferit Ergün'de Gazimagosa gezisinde Korkuteli Şehit yakınlarını ve Gazileri karşılayarak gezdirdi.
(AD-Y)

15.05.2017 17:34:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Korkuteli Devlet Hastanesi'nde 2. Genel Cerrahi Uzmanı göreve başladı
YEREL

KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ'NDE 2. GENEL CERRAHİ UZMANI GÖREVE BAŞLADI
Giritlileri buluşturan piknik
YEREL

GİRİTLİLERİ BULUŞTURAN PİKNİK
Shaman'ı 250 bin turist izleyecek
YEREL

SHAMAN'I 250 BİN TURİST İZLEYECEK
Rus tarım heyeti Antalya'da incelemelerde bulundu
YEREL

RUS TARIM HEYETİ ANTALYA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU
Karadenizliler Derneği Başkanı Ekşi'den CHP'li Tokgöz'e kiralık büfeler cevabı
YEREL

KARADENİZLİLER DERNEĞİ BAŞKANI EKŞİ'DEN CHP'Lİ TOKGÖZ'E KİRALIK BÜFELER CEVABI
Türel'den Şükrü Önal'a Avrupa Kupa maçı sözü
YEREL

TÜREL'DEN ŞÜKRÜ ÖNAL'A AVRUPA KUPA MAÇI SÖZÜ
Jandarmadan Huzur operasyonu
YEREL

JANDARMADAN HUZUR OPERASYONU
Antalya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
19 Mayıs'ta yüzbinler buluşacak
YEREL

19 MAYIS'TA YÜZBİNLER BULUŞACAK
Döşemealtı Belediyesi personeline &quot;İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi&quot;
YEREL

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ PERSONELİNE "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ"
Antalyalı anneler yönetmen oldu
YEREL

ANTALYALI ANNELER YÖNETMEN OLDU
Başkan Uysal, kreş öğrencilerinin mezuniyet törenine katıldı
YEREL

BAŞKAN UYSAL, KREŞ ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI
Başkan Genç'ten güreşçilerine destek
YEREL

BAŞKAN GENÇ'TEN GÜREŞÇİLERİNE DESTEK
Büyükşehir'den Bahar Konseri
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN BAHAR KONSERİ
Toros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bilim fuarı
YEREL

TOROS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ'NDEN BİLİM FUARI
Muratpaşa'nın şampiyonu Balaban oldu
YEREL

MURATPAŞA'NIN ŞAMPİYONU BALABAN OLDU
Kepezli miniklerden 7 bölge dansı
YEREL

KEPEZLİ MİNİKLERDEN 7 BÖLGE DANSI
Anneler hem yönetti hem oynadı
YEREL

ANNELER HEM YÖNETTİ HEM OYNADI
Alanya Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni ertelendi
YEREL

ALANYA BELEDİYESİ TOPLU AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİ ERTELENDİ
&quot;Gençler Kadetler Okçuluk&quot; yarışması sona erdi
YEREL

"GENÇLER KADETLER OKÇULUK" YARIŞMASI SONA ERDİ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto 3. Lig play-off
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 3. LİG PLAY-OFF

Antalya'da dağ bisikleti heyecanı
YEREL

ANTALYA'DA DAĞ BİSİKLETİ HEYECANI
Antalya'da minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ölü
YEREL

ANTALYA'DA MİNİBÜSLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."