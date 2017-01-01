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Korkutelili Gaziler ve Şehit Yakınları Kıbrıs'ta



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki Gazi ve Şehit yakınları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gezi düzenlendi.

Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu tarafından Korkuteli ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazileri ve Şehit yakınları için KKTC gezisi düzenlendi. Barış Harekatından 43 yıl sonra Kıbrıs'ı eşleriyle birlikte gezen gaziler, o günleri tekrar yaşadı. Şehit yakını ve Gazileri eşleri ile birlikte 45 kişilik grubu Kıbrıs'la buluşturduklarını belirten Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, "Vatanı, milleti için gözünü kırpmadan canını siper eden gazilerimize böylesi güzel bir etkinlikte buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.



Duygu Seli Yaşandı

Gaziler gezide Türk köylerinde kadın ve çocukların olduğu yüzlerce vatandaşın katledildiği, toplu olarak gömüldüğü ve bölgede Katliam Çukuru olarak anılan yerleri, şehitlikleri gezerek, şehitler için dua etti. Ardından ise Gazilere, rehberler tarafından Kapalı Maraş ile ilgili bölge önünde bilgi verildikten sonra Kıbrıs'ın Ayasofya'sı olarak anılan mimarisi ile dikkat çeken Lala Mustafa Paşa Camisine ziyarette bulunuldu. Ayrıca 'Barış Harekatında' şehit düşen 327 Mehmetçik ve 26 Kıbrıs Mücahidinin ebedi istirahatı olan Boğazköy Şehitliğine dualar edildi. Kıbrıs'taki en gelişmiş mimarili eserlerin arasında yer alan Büyük Han ve ardından yine mimarisi ile göz kamaştıran Selimiye Cami başta olmak üzere şehrin birçok noktası da durak oldu. Gaziler, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Doktoru Binbaşı Dr. Nihat İlhan'ın görevdeyken evine baskın vererek eşi ve 3 çocuğunu, komşularını katlettiği ve bugün Barbarlık Müzesi olarak gezilen evi ziyarette bulundu. Gaziler ayrıca, Denizlili olan ve Kıbrıs'a ilk çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri alayının komutanı olan ve şehit düşen Halil İbrahim Karaoğlanoğlu'nun ismi verildiği Karaoğlanoğlu Şehitliği'ni ziyarette bulundu, şehitler için dua edildi. 3 günlük gezi programını tamamlayan gaziler yurda geri döndü.



Gazilerden Büyük Teşekkür

Muharip Gaziler Derneği Korkuteli Şube Başkanı Mehmet Çoban ve diğer gaziler, kendileri için böylesi önemli bir organizasyonu gerçekleştiren Kaymakam Erol Tanrıkulu'na teşekkürlerini sundu. Gaziler, 43 yıl sonra Kıbrıs'ta olmanın mutluluğu içinde olduklarını belirterek, "43 yıl sonra geldiğimiz Kıbrıs'ta yaşadığımız duyguların tarifi mümkün değil" dediler.



"Çok Mutluyum"

Korkuteli'de ikamet eden gazileri Kıbrıs'la buluşturmanın ve önemli bir sosyal çalışmayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kaymakam Erol Tanrıkulu, "Vatanı için, milleti için gözünü kırpmadan canını siper eden gazilere ne yapsak azdır. Gazilerimize her zaman büyük önem verdik. Kıbrıs Barış Harekatında da eşsiz hizmetleri ve kahramanlılarıyla gazilerimiz görevlerini yerine getirmiştir. İlçemizde Şehit ve gazilerimizden oluşan 45 gazimizi eşleriyle birlikte Gazi Mağusa, Lefkoşe ve Girne olmak üzere 3 gün süren gezimizde yavru vatanı gezdirme imkanı bulduk. Gazilerimizin o heyecanlarını, mutlulukları bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Gazilerimizin belirttiğim gibi her zaman yanında ve destekçileri olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kıbrıs gezisinde Gazimagosa Kaymakamı Dürdane Acı ve Kıbrıs Yörük Türkmen Kültür Derneği Başkanı Ferit Ergün'de Gazimagosa gezisinde Korkuteli Şehit yakınlarını ve Gazileri karşılayarak gezdirdi.

(AD-Y)



15.05.2017 17:34:43 TSI

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