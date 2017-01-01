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Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kılınç, şehadetinin birinci yılında dualarla anıldı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç, şehadetinin birinci yılında okunan Mevliti Şerifle anıldı.

Şehit Mehmet Kılınç'ın eşi Ceyda Kılınç tarafından Adıyaman merkez Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen mevlit programına, Şehidin Babası Tayyar Kılınç, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Musa Şimşek, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazına müteakip başlayan mevlit programında, Kuran-ı Kerim ve mevliti şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatanın mukaddesatı uğruna canlarını feda eden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi. Vali Abdullah Erin, okunan mevliti şerif sonrası şehidin babası Tayyar Kılınç ve eşi Ceyda Kılınç'a başsağlığı ve sabır dileyerek, şehidin çocuğunu kucağına alıp çeşitli hediyeler verdi.

Vali Erin, daha sonra Mevliti Şerife katılan şehitlerin annesinin elini öperek, Anneler Gününü kutladı.

(CK-SD-Y)



15.05.2017 17:34:45 TSI

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