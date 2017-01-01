Düzceli anneler unutulmadı
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından Anneler Günü nedeniyle özel bir program düzenledi.
Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonla hastanelerin Yeni Doğan Üniteleri ziyaret edilerek, doğum yapan annelere hediye takdim edildi. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in eşi Gönül Keleş, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Koordinatörü ve Belediye Meclis üyesi Gönül Asuk, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç ve müdürlük personeli hastanelerde yeni doğum yapan anneleri ziyaret ettiler. Yeni Doğan Ünitelerinin tüm odalarını gezen heyet annelerle sohbet etti ve hediye takdim etti. Gönül Keleş, Gönül Asuk, Ayşe Kılıç ve heyet daha sonra evde bakım hizmeti verilen aileleri de ziyaret ederek 'Anneler Günü' kutlaması yaptı.
(TT-GY-Y)
15.05.2017 17:35:22 TSI
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