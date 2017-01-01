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Beyşehir'de hastane inşaat alanında yangın

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:35
Beyşehir'de hastane inşaat alanında yangın
Beyşehir'de hastane inşaat alanında yangın

(Fotoğraflı)

Ali Rıza Önses
KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yapımı süren yeni devlet hastanesi binası inşaat sahasında çıkan yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Beytepe Mahallesi'nde yapımı bitmek üzere olan yeni devlet hastanesinde yangın olduğu ve yoğun duman yükseldiği ihbarının yapılması üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, inşaat alanına geldiği zaman hastane binası önünde yükselen yoğun bir kara dumanla karşılaştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkan yangın kısa sürede hastane binasına zarar vermeden söndürüldü.
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni hastanemizde çatı kısmında yapılan kaynaktan çıkan kıvılcımların yalıtım malzemelerini tutuşturması sonucu yangın çıkmış olup, itfaiye ekiplerimizin erken müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınmış, gerekli soğutma çalışmaları yapılmaktadır. Ana bina ve diğer bölümlerde hasar bulunmamaktadır"dedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(ARÖ-AH-Y)

15.05.2017 17:35:54 TSI
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