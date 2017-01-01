ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Özel Adatıp Hastanesi "Hemşireler Gününü" kutladi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:35
Özel Adatıp Hastanesi "Hemşireler Gününü" kutladi
Özel Adatıp Hastanesi "Hemşireler Gününü" kutladi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Her yıl tüm dünyada kutlanan Hemşireler günü Özel Adatıp Hastanesi'nde de coşkuyla kutlandı.
Yapılan kutlamada Özel Adatıp Hastanesi Başhekimi Dr. İlke Er, Başhemşire Sevil Kuttaş, Koordinasyon Ekibi Yöneticileri ile Başhemşire Yardımcıları İnci Avcı ve Mustafa Ayhan'la birlikte hastanede görev yapan hemşireler yer aldı. "Hemşireler Günü"nün anlamına binaen sabah saatlerinde çiçek hediye edilerek kutlanan çalışanlar için akşam üstü seminer salonunda kutlama pastası kesildi. Oldukça neşeli bir ortamda geçen programda konuşmalar ve slayt gösterileri yapıldı. Özel Adatıp Hemşireleri de, görevlerini bu büyük ailenin bir ferdi olarak yerine getirmekten mutlu olduklarını söyledi.
(RŞ-İÇ)

15.05.2017 17:35:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Akyazı'da yöresel etkinlikler stantlarına yoğun ilgi
YEREL

AKYAZI'DA YÖRESEL ETKİNLİKLER STANTLARINA YOĞUN İLGİ
Kazımpaşa'da doğalgaz için geri sayım
YEREL

KAZIMPAŞA'DA DOĞALGAZ İÇİN GERİ SAYIM
Kazımpaşa'da doğalgaz için geri sayım
YEREL

KAZIMPAŞA'DA DOĞALGAZ İÇİN GERİ SAYIM
Başkan Dişli'den, TİMFED Başkan Yardımcısı Bayrak'a ziyaret
YEREL

BAŞKAN DİŞLİ'DEN, TİMFED BAŞKAN YARDIMCISI BAYRAK'A ZİYARET
Sakaryaspor'a coşkulu karşılama
YEREL

SAKARYASPOR'A COŞKULU KARŞILAMA
Sakarya'da şampiyonluk coşkusu
YEREL

SAKARYA'DA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU
Uluslararası Sakarya Dağ Bisikleti Kupası
YEREL

ULUSLARARASI SAKARYA DAĞ BİSİKLETİ KUPASI
Kürek: Büyükler Türkiye Şampiyonası
YEREL

KÜREK: BÜYÜKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
SAÜ'de 'Azerbaycan Kültür Programı' düzenlendi
YEREL

SAÜ'DE 'AZERBAYCAN KÜLTÜR PROGRAMI' DÜZENLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."