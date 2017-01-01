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Özel Adatıp Hastanesi "Hemşireler Gününü" kutladi



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Her yıl tüm dünyada kutlanan Hemşireler günü Özel Adatıp Hastanesi'nde de coşkuyla kutlandı.

Yapılan kutlamada Özel Adatıp Hastanesi Başhekimi Dr. İlke Er, Başhemşire Sevil Kuttaş, Koordinasyon Ekibi Yöneticileri ile Başhemşire Yardımcıları İnci Avcı ve Mustafa Ayhan'la birlikte hastanede görev yapan hemşireler yer aldı. "Hemşireler Günü"nün anlamına binaen sabah saatlerinde çiçek hediye edilerek kutlanan çalışanlar için akşam üstü seminer salonunda kutlama pastası kesildi. Oldukça neşeli bir ortamda geçen programda konuşmalar ve slayt gösterileri yapıldı. Özel Adatıp Hemşireleri de, görevlerini bu büyük ailenin bir ferdi olarak yerine getirmekten mutlu olduklarını söyledi.

(RŞ-İÇ)



15.05.2017 17:35:35 TSI

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