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Korkuteli Devlet Hastanesi'nde 2. Genel Cerrahi Uzmanı göreve başladı



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Antalya Kamu Hastaneleri Birliği' ne bağlı Korkuteli Devlet Hastanesine ataması yapılan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Savaş Baba görevine başladı.

Korkuteli Devlet Hastanesine ataması yapılan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Savaş Baba, hasta kabulüne başladı. Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İbrahim Eke bu atama ile birlikte hastanenin genel cerrahi kadrosunun ikiye ulaştığını söyledi. Başhekim Eke, "Aramıza katılan Dr. Savaş Baba'ya görev hayatında başarılar diler, hastalarımız için faydalı olmasını temenni ederim" dedi. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Savaş Baba ise Korkuteli Devlet Hastanesi'nde görev alacağı için mutlu olduğunu ve hastalara en iyi şekilde sağlık hizmeti vermeye çalışacağını belirtti.

(AD-SÇ-Y)



15.05.2017 17:38:45 TSI

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