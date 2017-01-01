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Engellileri anlamak için gözbandıyla yürüdü



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Akçakoca İlçesi Dohaycan Derneği Başkanı Derya Çolpan tarafından görme engellileri için farkındalık yapmak için gözlerini bağlayarak yürüdü.

Çuhallı çarşısından merkez cami önüne kadar gözleri bağlı bir şekilde yürüyen Çolpan, engellilerin hayat zorluklarını anlatmak ve yaşamak için yaklaşık 1 kilometre gözleri bağlı bir şekilde yürüdü. Yürüyüş öncesi gazetecilere açıklama yapan Çolpan, 10-16 Mayıs Engelliler haftası dolayısıyla, çuhallı çarşısından merkez cami önüne kadar, yürüyüş plakaları üzerinde nasıl yürüdüğünü hissetmek ive farkındalık oluşturmak için bu yürüyüşü yapacağını söyledi. Yürüyüş sonunda konuşan Çolpan, "Yaklaşık bir kilometre kadar yürüyüş plakaların üzerinde bir görme engelli gibi yürüyüş yapmaya çalıştım. Ara ara kopukluklar olduğu için zorluk çektim. Sağımı solumu yokladım,bir çukur var mı diye. Plakaların olmadığı uzun yerlerde zorlandım. Bu şekilde yaşamak gerçekten zor. Önemli olan burada bu zorluğu kolay hale getirmek. Onlara güven vermek ve onları eve hapsetmemektir. Onların bu sosyal hayattan faydalanmaları için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir" dedi.

Engellileri topluma kazandırmak için gerekli çalışmaların yetkililer tarafından yapılmasını istediğini ifade eden Çolpan, "Belediyelerin engelileri topluma kazandırmak için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu yollar zamanında MARKA tarafından belediyeye yaptırılmış. Ancak kopuk olan bu yollar yapılmamış. Yapılmayan yerlerde engeliler düşebilir, yaralanabilir. Onun için gerekli çalışmaların yapılarak hayatlarını kolaylaştırabilir ve bunlardan faydalanmasını sağlamak" diye konuştu.

Çolpan, ayrıca bu yolların bir an önce yapılmasını sağlamak,belediye otobüslerinde engellilerin rahat binmesini sağlamak için aparatların temin edilmesi gerektiğini kaydetti.

(TT-GY-Y)



15.05.2017 17:39:31 TSI

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