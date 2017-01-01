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Hemşireler kahvaltıda buluştu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:40
Hemşireler kahvaltıda buluştu
Hemşireler kahvaltıda buluştu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından Hemşireler Haftası dolayısıyla düzenlenen kahvaltı organizasyonuna kamu hastanelerine bağlı 19 sağlık tesisinde görev yapan hemşireler katıldı.
Manisa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından birliğe bağlı 17 ilçedeki 19 sağlık tesisinden hemşirelerin katıldığı kahvaltı organizasyonu Tilkisüleymaniye Mahallesindeki Çamlık Park'ta gerçekleştirildi. Kahvaltıya katılan hemşirelerle yakından ilgilenen Manisa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Ayhan Korkmaz, hemşirelerin soru, görüş ve önerileriyle tek tek ilgilenirken, hemşireler düzenlenen organizasyondan oldukça memnun olduklarını ifade etti.
Genel Sekreter Korkma, sağlığın bireylerde zorunlu, vazgeçilmez ve hayatın her döneminde aynı önemi koruyan temel ihtiyaçlardan biri olduğuna dikkat çekerek, hemşirelik mesleğini sağlık hizmetlerinin en temel taşlarından biri kabul ettiğini ve sadece fertlerin değil aynı zamanda toplum sağlığı için de hizmet veren saygın bir meslek grubu olduğunu belirtti.
"Hemşirelik; insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslektir." diyen Korkmaz, "İnsanların en zor, en bitkin ve yardıma en çok ihtiyaç duydukları an hastalandıkları zamanlardır. Bu zor zamanlarda hastalar şifa bekledikleri kadar ilgi, şefkat ve saygı da görmek isterler. Hastaların bekleyebileceği bütün bu insancıl duygular hemşireliğin meslek ahlakı ve meslek disiplini olarak karşımıza çıktığına dikkat çekerek sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğuna ve bu hizmeti sunan tüm meslek grupları gibi hemşireler de başımızın tacıdır." dedi.
Bugün düzenlediğimiz organizasyon gibi etkinliklerle sık sık bir araya gelmek ve sağlık çalışanlarımızın sorun ya da beklentilerini ilk ağızdan duymak istediğini belirten Korkmaz etkinliğe katılan hemşirelere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
(SC-Y)

15.05.2017 17:40:27 TSI
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