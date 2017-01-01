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Sönmezler, Düzbağ Projesi'ni İstanbul Su Formunda anlattı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenen ve açılışını Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun yaptığı "Su ve Barış" temalı 4. İstanbul Uluslararası Su Formunda Düzbağ Projesi anlatıldı.

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler tarafından Düzbağ Projesinin önemi ve özellikleri katılımcılara anlatıldı. "Suriyeliler ve Su Yönetimi" özel oturumunda Gaziantep'te Suriyeli göçmenler ölçeğinde su ve sanitasyon uygulamaları ile Jerablus için yapılan içmesuyu faaliyetlerini de anlatan Sönmezler, burada suyun önemine dikkat çekti.

Kongrenin 11 Mayısta düzenlenen "Nüfus baskısı karşısında Kentsel Su Yönetimi" konulu 4. panelde konuşma yapan Sönmezler, yeni dönemde Gaziantep'te gerçekleştirilen, geliştirilen başta Düzbağ İçmesuyu projesi, Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma projelerinden bahsetti.

(OE-SD-Y)



15.05.2017 17:48:01 TSI

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