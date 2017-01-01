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Adıyaman Belediyesinden Engelliler Haftası dolayısıyla kahvaltı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:53
Adıyaman Belediyesinden Engelliler Haftası dolayısıyla kahvaltı
Adıyaman Belediyesinden Engelliler Haftası dolayısıyla kahvaltı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile birlikte etkinlik gerçekleştirildi.
Programa katılan engelli vatandaşlar ve aileleri, program sonunda Özel Eğitim-Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından sunulan gösterilerle doyasıya eğlendi. Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü Salonunda gerçekleşen programa Vali Abdullah Erin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Jandarma Alay Komutanı Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, Belediye Başkan Yardımcısı Said Kutlu, İl Defterdarı Orhan Mutluay, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, STK temsilcilileri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Engelli vatandaşlarla yakından ilgilenip, sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, tüm engelli ve engelli ailelerinin Engelliler Haftasını kutladı. Başkan Kutlu, "10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla tertip ettiğimiz programımıza teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Adıyaman Belediyesi olarak yaptığımız her çalışmada engellilerimizi de işin içine katarak, onları yılın sadece bir günü, bir haftası değil, her zaman hatırladığımızı ortaya koyuyoruz. Davetimize katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Programda minikler, Başkan Kutlu ve diğer protokol üyeleriyle sohbet etme imkanı da buldu. Program sonunda Özel Eğitim-Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından sunulan gösteriler ve söylenen ilahilerle katılımcılar doyumsuz bir gün yaşadı.
(CK-SD-Y)

15.05.2017 17:53:09 TSI
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