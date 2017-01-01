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Akyazı'da yöresel etkinlikler stantlarına yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Akyazı Trabzonlular Derneği yöresel etkinlikler ve ürünleri ilçeye tanıtmak amacıyla kurduğu standa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Akyazı Trabzonlular Derneği tarafından ilçeye getirilen ve Akyazı Belediyesi tarafından da destek verilen yöresel ürünlerin satıldığı stantlara ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Stantlara alışveriş için gelen ilçe sakinlerine Karadeniz'in sevilen sanatçıları da konserler vererek ilçe halkı konserler ve horonlar eşliğinde alışveriş yaptı. Gerçekleşen etkinliğe Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akyazı Trabzonlular Derneği Başkanı Ekrem Çoruhlu gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşma da, "Dernekler sivil toplum kuruluşlarının ilk basamağı, halkın birlik ve bütünlüğünü bir arada halkı birbirine kenetleyerek tutan önemli kuruluşlardır. Yeri geldiğinde çokluğun da sesidir. Bölge halkının sesine kulak vermeli, arzu, dilek, istek ve şikayetlerine ve tüm ihtiyaçlarına çözüm bulmak, çözümler oluşturmak adına sürekli çalışmalıdırlar. Aynı zamanda yaşlıları, yalnızları, mazlumu, yetimi ve engellilerimizi korumalı onların da haklarını gözetmelidir. Akyazı'da açılışını yaparak Karadeniz'in yöresel ürünlerini ilçe halkımızla buluşturduğumuz stantlarımız ilçemiz için hayırlı olsun. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız hain kalkışmada karanlık geceleri aydınlığa dönüştüren ve darbeye dur diyen değerli halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ise konuşmasında, "Bu tür yöresel etkinliklere her zaman kapımız açıktır. Akyazı'da bulunan tüm etnik yapıların bu tür organizasyonlarını destekliyoruz bundan sonra da destekleyeceğiz. Bu çarşının da Akyazımıza bir renk getireceğine inanıyorum" dedi.

Akyazı Trabzonlular Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ve Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'a imzalı Trabzon Spor forması hediye etti.

(RŞ-GY-Y)



15.05.2017 17:53:53 TSI

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