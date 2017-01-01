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Artık onlar da girişimci olacaklar

- Kursa katılan engelli vatandaşlara girişimcilik sertifikaları verildi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler (İİBF) Fakültesi ve İşkur işbirliğinde düzenlenen "Engelli Girişimci" kursuna katılan vatandaşlara düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Engelliler Haftası kapsamında kendi işini kuracaklara yönelik kursu 20 engelli vatandaş başarı ile tamamladı. Osmangazi Üniversitesi

İktisadi İdari Bilimler (İİBF) Fakültesi Prof. Dr. Orhan Oğuz anfisindeki sertifika dağıtım törenine, Fakülte Dekanı Ali Çelikkaya, İşkur İl Müdür Yardımcısı Hakkı Çiçek, Damla Özgereksinimliler Derneği Başkanı Emel Kapanoğlu, kursiyerler ve girişimcilik eğitimi alan 100 İİBF öğrencisi de katıldı.

Düzenlenen seminerde konuşan Dekan Ali Çelikkaya, böyle hayırlı bir işe vesile oldukları için büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Çelikkanat, "Bugün inşallah artık girişimcilik kursundan mezun olanlara diplomalarını vereceğiz. Diplomayı alınca hepsi birer girişimci olacaklar. Bizim en ehemmiyet verdiğimiz şeylerden bir tanesi üretmek. Üretime bir insanın katkı vermesi kadar kutsal bir şey yok. İnşallah gönlünüze göre işler kurarsınız. Hem ekonomimiz kazanır hem sizler kazanırsınız. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ardından kürsüye çıkan İşkur İl Müdür Yardımcısı Hakkı Çiçek ise, "Kurum olarak engellilerimizin işe yerleştirilmesinde, mesleki eğitimlerden yararlanmasında, iş arama becerileri gibi hizmetler verip İş ve Meslek Danışmanları (İMD) istihdam edilerek hizmetler daha aktif ve hızlı yapılmaktadır. Yine engellilerimizin iş görüşmeleri onların iş verenlere gönderilmeleri ile değil de kurumda oluşturulan işveren-İMD birlikte görüşme ile istihdamları sağlanmaktadır. Tüm engellilerimizin tamamının istihdamları sağlanamayacağı düşünülerek kurum tarafından bu günkü düzenlenmiş olan hibe projeleri ile kendi işini kurmaları sağlanmaktadır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardında "Engelli Girişimci" kursunu başarıyla tamamlayan 20 engelli vatandaşa sertifikaları törene atılanlar tarafından verildi.

(İHA-MET-Y)



15.05.2017 17:58:56 TSI

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