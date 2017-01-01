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Salihli Belediyesinden engelleri kaldıran hizmet



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak için çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda, Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üç adet engelli aracı şarj istasyonu ile engelli bireylerin kullanımına uygun tuvalet inşa etti.

Salihli'de 3 ayrı noktaya konulan 'Engelli Araç Şarj İstasyonları' Türk Ocakları Meydanı, Devlet Hastanesi Karşısı ve Migros (Çınarlı Şubesi) yanı olmak üzere engelli bireylerin hizmetine sunuldu. Engelli vatandaşlardan gelen talep üzerine engelli bireylerin kullanımına uygun olarak Otogar tuvalet yanı ile Mehmetçik Parkı'ndaki mevcut tuvaletin yanına engelli tuvaleti inşa edilerek hizmete açıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile engelli bireylere yönelik tüm hizmetlerin hız kesmeden devam ettiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli'de yaşayan engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için her zaman daha iyisini yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Salihli'de engellilerin hayatını kolaylaştırmak için birçok çalışmalar yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımız istasyonları kurduğumuz noktalarda akülü araçlarını şarj edecekler. Yapılan bu hizmetlerle engelli vatandaşlar, 'yolda kalırım' korkusu olmadan dışarı çıkabilecek. Şarj istasyonlarının kentin diğer noktalarında da hizmete konulması planlanıyor. Salihli Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılmaları ve toplum içinde yer almaları için her türlü desteği ve hizmeti veriyoruz." dedi.

(BA-SC)



15.05.2017 18:03:44 TSI

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