YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaplan Kardeşler İmam Hatip Ortaokulunda Bilim Şenliği

Kaplan Kardeşler İmam Hatip Ortaokulunda Bilim Şenliği



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, Kaplan Kardeşler İmam Hatip Orta Okulunda, öğrenciler tarafından hazırlanan TÜBİTAK bilim uygulamaları fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'ne bağlı, Şahintepe Mahallesinde bulunan Kaplan Kardeşler İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı bilim uygulamaları büyük ilgi görüyor. Kaplan Kardeşler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Dal, öğrencilerin 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde derse konu olarak işledikleri ve birebir uygulama ile yaptıkları TÜBİTAK bilim çalışmalarını, her yıl olduğu gibi bu yıl da bilim fuarında sergiye açmaktan mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

Okul Müdürü Mehmet Dal, projeler arasında kötü havaları içine çeken güneş paneli, kış ve yaz ayında otobüs duraklarına serinlik ve sıcaklık veren akıllı otobüs durakları, sabah okula veya işe gitmek isteyenleri erken kaldıran akılı yatak ile diğer TÜBİTAK çalışmalarını okul bahçesinde sergiye açtıklarını kaydetti. Dal, isteyenlerin okula gelerek, sergiyi gezebileceğini hatırlatarak, projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrenciler ile kedilerine teknik imkan sağlayan başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile diğer kurum ve kuruluş yetkililerine teşekkür etti.

(OE-SD-Y)



15.05.2017 18:04:13 TSI

NNNN

