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Uşak'ta klasik otomobil ve Chopper motosiklet fuarı



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak'ta her geçen gün yeni bir sosyal faaliyet programları yapılırken bunların sonuncusu Uşak Klasik Otomobil Ve Chopper Motosiklet fuarı oldu.

Şehir dışından ve kent merkezinden fuara katılan birçok klasik otomobil, Atapark otoparkında hayranları ile bir araya getirildi. Uşaklı otomobil severlerin ilgisini çeken fuarda, 50'ye yakın klasik otomobil ile ziyaretçiler ayrı ayrı fotoğraf çekilme imkanı bularak nostaljik bir gün yaşadılar.

Geçmişten günümüze en tarz otomobilleri Uşaklılarla buluşturan ve fuarı düzenleyen Hüseyin Tavacı; "Bu fuarda amacımız, Uşak halkına eskiyi tattırmak var olan güzellikleri halkımıza tanıtmak oldu. Bizler bu araçları baştan sona topluyoruz. Aylarca hatta yıllarca bir araç başında uğraşıyoruz. Gençlere bir hobi bir hayal kurabilecekleri ortam hazırlamak istiyoruz. Bu fuarda bir tane gencimizi kötü alışkanlık yerine buraya yöneltsek bizim için büyük gurur olur. Tek bir sloganımız var 'Eskileri seviyor koruyoruz" ifadelerini kullandı

(EÖ-MB-Y)



15.05.2017 18:06:52 TSI

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